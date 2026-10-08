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2026 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

2026 Nobel Edebiyat Ödülü, Kanadalı yazar Anne Carson'a verildi.

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Eklenme 08.10.2026 - 14:20
Güncellenme 08.10.2026 - 14:30

2026 Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl Kanadalı şair, deneme yazarı, çevirmen ve klasik edebiyat profesörü olan Anne Carson’a verildi.

ANNE CARSON KİMDİR? 

21 Haziran 1950 tarihinde Kanada’nın Toronto şehrinde dünyaya gelen Anne Carson, şair yönünün yanı sıra; klasik filolog, denemeci, çevirmen, akademisyen olarak çalışmalarını devam ediyor.  

Ünlü yazar, özellikle antik Yunan edebiyatına ilişkin ilgisi ve mirası modern çağdaş edebiyatla tekrar ilişkilerini direnen eserleriyle dikkat çekerken, Toronto Üniversitesi’ndeki klasik filoloji eğitimi aldı.  

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Ardından aynı alanda akademik çalışmalar yapan Carson, edebiyat anlayışında şiir, düz yazı, deneme, drama ve çeviri gibi farklı türleri bir araya getirdi. Ünlü yazar geleneksel edebi sınıflandırmaların dışındaki eserleriyle uluslararası edebiyat dünyasında kendine özgü bir yer kazandı.  

Şiir ile düz yazı arasındaki sınırları kaldıran Carson, klasik metinleri çağdaş bir bakışla yeniden yorumlayan ve farklı edebi türleri aynı eserde bir araya getiren tarzıyla gözümüzün en dikkat çeken isim yazarlar arasında yer aldı. 

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