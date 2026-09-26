Trump açıkladı: İran’ın 7 günlük ateşkes teklifi reddedildi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, çatışmaların durdurulması, Hürmüz Boğazı’nın açılması ve nükleer müzakerelerin başlaması amacıyla ABD’ye 7 günlük ateşkes teklifi sunduklarını duyurmuştu.

Ateşkes şartları arasında Lübnan dahil tüm çatışmaların 7 gün durması, İran’a ait olduğu ifade edilen en az 12 milyar dolar tutarındaki dondurulmuş fonların serbest bırakılması ve petrol yaptırımlarının kaldırılması yer alıyordu.

“HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN AÇILABİLİR”

Arakçi, konuya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

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“İran, Katar vasıtasıyla ABD’ye yedi günlük kesin bir plan önerdi. Gerekli şartların sağlanması durumunda Hürmüz Boğazı yeniden açılabilir. Normal deniz seyrüseferi yedi gün içinde başlayabilir. Şimdi karar ABD’nin önünde. İran tehdit ve zorlamayı reddedecektir.”

Başkan Trump ise yaptığı açıklamada İran’ın söz konusu teklifinin reddedildiğini belirtti.

TRUMP NEDEN REDDETTİ?

Trump’ın İran’ın ABD’nin nükleer program konusunda iddia ettiği koşulları sağlamayacağına ilişkin tedirginlikleri yüzünden ateşkes teklifini reddettiği ifade edilirken ABD yönetiminin Kasım ayında gerçekleştirilecek ara seçimlerden sonra İran’a ilişkin bombardımanın tekrar masaya yatırılabileceği ifade edildi.