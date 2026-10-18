2027 sosyal konut bütçesi artıyor: 526 milyar TL’lik bütçe teklifi

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2027 yılı bütçe teklifinde sosyal konut finansmanı için 250 milyar lira, kentsel dönüşüm için ise 276 milyar lira kaynak ayrılması beklenirken, ayrılacak kaynağın toplam 526 milyar lirayı bulacağı düşünülüyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜME DESTEK

Böylece dar gelirli vatandaşlara yönelik konut projelerinin ve deprem tehlikesi barındıran binaların dönüşüm çalışmalarına destek verilmesi planlanıyor.

YÜZDE 176 ARTIŞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bütçeye yönelik açıklamalarındaki rakamlara göre sosyal konut finansmanı için beklenen tutar, yüzde 150 artışla 100 milyar liradan 250 milyar liraya tırmanacak. Ayrıca kentsel dönüşüm için ise yüzde 176 artışla ayrılması beklenen kaynağın 100 milyar liradan 276 milyar liraya çıkacağı öngörülüyor.

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AFETLERE DAYANIKLI KENTLER HEDEFİ

Böylece deprem riski olan binaların dönüştürülmesi, güvenli konut arzının geliştirilmesi ve kentlerin afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi amaçlanıyor.

2,5 MİLYON KİŞİ KONUT SAHİBİ OLACAK

Sosyal konut projelerinde dar gelirli ihtiyaç sahiplerinin yanında engellilere ve yeni evlenecek gençlere yönelik konutların da öncelikli olması beklenirken, hükümetin konut politikası çerçevesinde gelecek 25 yılda toplam 2,5 milyon kişinin konut sahibi olması planlanıyor.

HER YIL 100 BİNDEN FAZLA KİŞİ EV SAHİBİ OLACAK

Bu kapsamda her yıl 100 bin kişinin ev sahibi olması hedefleniyor. Kentsel dönüşümde ise her yıl 150 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alınması uzun vadeli planlar arasında bulunuyor. Bu planın, deprem tehlikesi olan binaların iyileştirilmesine ilişkin çalışmalarla desteklenmesi amaçlanıyor.

KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Barınma maliyetini düşürmeye ilişkin politikalar çerçevesinde İstanbul’da başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut projesinin diğer şehirlerde de hayata geçirilmesi beklenirken, aylık 10 bin liradan başlayan kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerine piyasa şartlarının altında kiralık konut sunulması hedefleniyor.

TEKLİF YASAMA SÜRECİNDE

Öte yandan, 526 milyar liralık toplam kaynağın ihtiyaç sahiplerine kişi başı ödenecek nakit desteği olmadığı, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri için 2027 bütçe teklifinde öngörülen kaynakları ifade ettiği belirtildi.

Bütçe teklifinin Meclis’teki yasama sürecinde olması nedeniyle ilgili tutarların kesinleşmiş bütçe kararı olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulandı.