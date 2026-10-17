2027 tarımsal desteklerde büyük artış: Bütçe teklifinde çiftçiyi sevindirecek tutarlar açıklandı

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2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinin detayları netleşirken, bütçeden tarım sektörüne ayrılan kaynak da her geçen yıl artış gösteriyor.

1 TRİLYON TL’Yİ AŞKIN KAYNAK

Bu kapsamda, teklifte tarıma ayrılan kaynak bu yılın bütçesine nazaran gelecek yıl 416,8 milyar TL arttı. Böylece, 2027 yılı için tarıma yaklaşık 1 trilyon 305 milyar TL kaynak ayrılacağı tahmin ediliyor.

TARIMSAL DESTEKLERE 235 MİLYAR TL ÖEDENECEK

Bütçeden tarımsal destek programları kapsamında ayrılan ödenek 168 milyar TL’den 235 milyar TL’ye tırmanırken 2027’de tarım sektörü için ayrılan yatırım ödeneklerinin tutarı da 268 milyar TL’yi buldu.

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TARIMSAL KREDİ DESTEĞİ İÇİN 325 MİLYAR TL

Ayrıca, tarımsal kredi desteği için 325 milyar TL, tarım sektörü ve vergi harcamaları için 342 milyar TL, tarımsal Kamu İktisadi Teşebbüs’lerin (KİT) finansmanı, müdahale alımları ve ihracat destekleri için 135 milyar TL tutarındaki ödenek bütçe teklifine eklendi.

BAKANLIK İÇİN 760 MİLYAR TL BÜTÇE

Diğer taraftan, Tarım ve Orman Bakanlığına gelecek yıl için ayrılan bütçe 760,6 milyar TL olurken tarım sektöründeki en büyük yatırımcı kuruluş olan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne gelecek yıl için 324 milyar TL tutarında ödenek ayrıldı. Bu ödenek bu yıl 233 milyar TL seviyesindeydi.

YÜZDE 47 ARTTI

Diğer taraftan, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, tarım sektörüne 2025’te 888 milyar TL kaynak ayrıldığına dikkat çekerken bu tutarın yaklaşık yüzde 47 oranındaki artışla beraber gelecek yılki bütçede 1 trilyon 305 milyar TL seviyesine yükseltildiğini vurguladı.

TARIMSAL DESTEKLERDE YÜZDE 40 ARTIŞ

Kiraz, doğrudan tarımsal desteklerin de yüzde 40 arttığını belirtti. Konuya yönelik açıklama yapan Kiraz şunları söyledi:

“Gelecek yıl için yüzde 21 oranındaki genel enflasyon hedefi göz önünde bulundurulduğu zaman tarımsal desteklerdeki artışın bunun üzerinde kalması üreticiyi mutlu edecektir. Bu artış bizi de mutlu etti.

“DESTEKLER ÇİFTÇİNİN İTİCİ GÜCÜ”

Destekler üreticinin ana gelir kaynağı değil, itici gücüdür. Esas olarak girdi maliyetini artıracak konuların üzerine gidilmesi gerekir. Ürün maliyeti ve ürün fiyatının üreticiye kazandıracak biçimde formüle edilmesi, üretimin sürdürülebilirliği bakımından oldukça önemlidir.”