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Fon krizinde TMSF’ye 2 milyar TL iade edildi

Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemlere ilişkin soruşturmada dokuz kişinin TMSF'ye toplam 2 milyar TL iade ettiği belirtildi.

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Eklenme 17.10.2026 - 14:29
Güncellenme 17.10.2026 - 14:42

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Borsa İstanbul’da yapılan manipülatif işlemler doğrultusunda portföy yönetim şirketlerine ilişkin sürdürülen geniş çaplı soruşturmada adli bilanço belli olmaya başladı.

2 MİLYAR TL’Yİ AŞKIN PARA İADE EDİLDİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Birleşik Fon Bankası’nda oluşturulan gönüllü iade hesabına şu ana kadar 9 kişinin toplam 2 milyar 1 milyon 170 bin lira iade ettiği öğrenildi.

86 KİŞİ TUTUKLANDI

Sabah’ın haberine göre, operasyon kapsamında toplam 302 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, şüphelilerden 86’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 163 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken firari durumdaki 35 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

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YAPAY İŞLEMLERLE 100 KATINA ÇIKARILMIŞ

Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) ilettiği yazışmalar, borsadaki manipülatif işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğine yönelik detayları ortaya koyarken dijital incelemeler ve finansal analizler neticesinde bazı şirket hisselerinin fiyatlarının yapay işlemlerle 100 katına kadar çıkarıldığı belirlendi.

HİSSELER YAPAY OLARAK TAVAN YAPTIRILMIŞ

Manipülatörlerin hedef aldıkları hisseleri doğrudan piyasadan toplamak yerine fonlar üzerinden alım gerçekleştirdiği tespit edilirken, fon alımları yoluyla gerçekleştirilen işlemlerle ilgili şirketlerin hisse değerlerinin yapay biçimde artırıldığı ve bu hisseleri portföylerine dahil eden fonların birim değerlerinin yapay olarak tavan yaptırıldığı belirlendi. Bu şekilde küçük yatırımcıların yanıltıldığı da tespit edildi.

31 HİSSE TAKİBE ALINDI

Başsavcılık ve SPK uzmanlarının, fon bağlantılı işlemler nedeniyle büyük çaplı vurguna konu olduğu ifade edilen 31 hisseyi takibe aldığı kaydedildi.

İnceleme kapsamında takibe alınan hisseler şu şekilde:

ALKLC, ANELE, BIGEN, BTCIM, BURCE, BURVA, CELHA, DMRGD, DSTKF, EDATA, GMTAS, GRTHO, GUNDG, HEDEF, IEYHO, INFO, KERVT, KRDMD, KTLEV, KUYAS, MANAS, ODINE, OZATA, OZSUB, PASEU, PEKGY, PRZMA, SELEC, TEHOL, TRHOL ve VSNMD.

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