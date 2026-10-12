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2027’de TARSİM’de kapsam genişliyor: Bakan Yumaklı müjdeyi verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gelecek yıl TARSİM kapsamında don teminatına 16 ürünün daha ilave edileceğini açıkladı. Yumaklı, buzağıların ilk günden sigortalanabileceğini, arı kovanı bedelinin 6 bin 500 liraya yükseltileceğini ve modernize seralara yüzde 5 prim indirimi uygulanacağını duyurdu.

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Eklenme 12.10.2026 - 21:00

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2027’de uygulanacak Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) yönelik düzenlemeleri paylaştı.

16 ÜRÜN DAHA EKLENECEK

Yeni uygulamayla beraber don teminatına ceviz, badem, muz ve kestanenin de aralarında olduğu 16 ürünün daha ilave edileceğini açıklayan Yumaklı, ayrıca buzağıların ilk günden itibaren sigortalanabilmesi, arı kovanı bedelinin 6 bin 500 liraya çıkarılması ve modernize seralara yüzde 5 prim indirimi uygulanmasının kararlaştırıldığını belirtti.

DON TEMİNATINA EKLENEN ÜRÜNLER

İklim krizi ve doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki etkilerini hafifletmek için sigorta kapsamının genişletildiğinin altını çizen Bakan Yumaklı, daha önce 9 ürün için uygulanan don teminatına ceviz, badem, Trabzon hurması, dut, nar, incir, kivi, hünnap, yenidünya, muşmula, kızılcık, kuşburnu, alıç, keçiboynuzu, muz ve kestanenin ilave edileceğini belirtti. Yumaklı, böylece don teminatı kapsamında yer alan ürün sayısının 25’e çıkacağını müjdeledi.

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PELEMİR DE TARSİM KAPSAMINA ALINABİLİR

Gelir Koruma Sigortası’nda buğday, arpa ve çavdarın yanında tritikalenin de güvence altına alınacağını belirten Yumaklı, üreticilerin istekleri doğrultusunda pelemirin de TARSİM kapsamına ekleneceğini açıkladı.

ÜÇ İLDE PİLOT UYGULAMA

Öte yandan, parsel bazlı verim sigortasının ilk etapta Tekirdağ, Şanlıurfa ve Kayseri olmak üzere 3 pilot ilde uygulanacağını açıklayan Yumaklı, sistemle başta kuraklık olmak üzere verim kayıplarının parsel bazında teminat altına alınmasının amaçlandığını belirtti.

Yumaklı, uygulamanın önümüzdeki süreçte ülke genelinde yaygınlaştırılmasının beklendiğini aktardı.

1.000 TL ZAM

Hayvancılık sigortalarında geniş kapsamlı tarifeyi tercih edenlerin, talep etmeleri durumunda buzağılarını doğumlarının ilk gününden itibaren sigortalatabileceklerini açıklayan Yumaklı, arıcılık sigortasında kar yağışından kaynaklanan heyelan hasarlarının teminat kapsamına alınacağını ve kovan bedelinin 5 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya çıkarılacağını belirtti.

YÜZDE 5 PRİM İNDİRİMİ

Diğer taraftan, sera sigortalarında örtü onarım masrafının 6 bin 500 liradan 8 bin 500 liraya çıkarılacağını belirten Yumaklı, modernize edilen seralarda poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim uygulanacağını ifade etti.

Aynı zamanda, hâlihazırda şehit yakınları ve gazilere sağlanan indirimlerin gazi yakınları için de geçerli olacağını açıkladı.

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