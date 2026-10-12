Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı: İslam Memiş çarşamba gününe dikkat çekti

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Yeni haftayla beraber altın yatırımcıları küresel piyasalardan gelecek açıklamaları takip ederken, Finans Analisti İslam Memiş ise ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve Amerikan Merkez Bankası (Fed) üyelerinin mesajlarının altın fiyatlarında dalgalanmaya yol açabileceğini aktardı.

KRİTİK GÜN ÇARŞAMBA

Memiş, pazartesi günü altın fiyatlarının sakin ve yatay bir açılış yaptığını ve piyasaların yoğun bir veri gündemiyle karşı karşıya olduğunu vurgularken, çarşamba günü saat 15.30’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe günü ise aynı saatte Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin paylaşılacağını aktardı.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN FİYATI

Bu gelişmelerin piyasalarda hareketlilik yaratabileceğine dikkat çeken Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 708 dolar, 4 bin 178 dolar, Kapalıçarşı’da ise gram altının 6 bin 623 lira seviyesinde olduğunu belirtti.

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ALTINDA DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Memiş, altında izlenmesi gereken destek ve direnç seviyelerine dikkat çekerek, ons altının 4 bin 070 doların destek, 4 bin 300 doların ise direnç olarak takip edilebileceğini vurguladı.

Ayrıca gram altında da 6 bin 600 TL’nin destek, 6 bin 700 TL’nin direnç seviyesi olarak öne çıktığını ifade eden Memiş, Fed üyelerinin açıklamalarının faiz politikasına yönelik öngörüleri etkileyebileceğine dikkat çekti.

ALTINDA DALGALI SEYİR ÖNGÖRÜSÜ

Altın fiyatlarında hafta boyunca dalgalı bir seyir görülebileceğini aktaran Memiş, ons altının 4 bin 300 dolara tırmanması hâlinde gram altının da 6 bin 700 TL seviyesini bulabileceğini belirtti.

Merkez bankalarının altın alımlarının ve rezerv politikalarının da piyasalar bakımından büyük önem taşıdığını söyleyen Memiş, Çin Merkez Bankasının altın alımlarına dikkat çekerek savaş riskinin de piyasalar üzerindeki etkisine işaret etti.

Bu kapsamda savaş riski, enflasyonist ortam ve rezerv yönetimi tercihlerinin ülkelerin altın stoklarını etkileyen faktörler arasında olduğunu söyledi.