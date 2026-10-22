22 Ekim 2026 bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ekim 2026 Perşembe (bugün) gününe yönelik güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.

1 /10 GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer kesimlerde ise parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olması öngörülüyor.

2 /10 PUS VE SİS ETKİLİ OLACAK Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç bölgeleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sisin etkili olması bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma meydana gelebileceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

3 /10 HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgârın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 /10 BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU Marmara Bölgesi'nde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, İstanbul'da hava zamanla çok bulutlu olacak. Bursa'da sıcaklığın 26, İstanbul ve Kırklareli'nde 22, Çanakkale'de ise 25 derece olması bekleniyor.

5 /10 Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olacak. İzmir'de 27, Denizli'de 26, Muğla'da 24, Afyonkarahisar'da ise 21 derece olması bekleniyor.

6 /10 Akdeniz'de parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, Adana'da 30, Antalya'da 28, Hatay'da 27 ve Burdur'da 25 derece olması öngörülüyor.

7 /10 İç Anadolu'da Ankara ve Konya'da 21, Eskişehir'de 21, Nevşehir'de 18 derece olması beklenirken, Batı Karadeniz'de sıcaklıkların 21-23 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

8 /10 Doğu Karadeniz'in doğusunda aralıklı sağanak yağışın etkili olması beklenirken, Rize'de sıcaklığın 21, Trabzon'da ise 20 derece olması öngörülüyor.

9 /10 Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars ve Van çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum'da sıcaklığın 14, Malatya'da ise 21 derece olması tahmin ediliyor.