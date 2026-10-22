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22 Ekim 2026 bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ekim tarihinde Marmara Bölgesi'nin batı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı yerlerinde sağanak yağış beklendiğini ve pek çok bölgede sabah ve gece saatlerinde sis ve pusun etkili olacağını duyurdu.

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Eklenme 22.10.2026 - 10:08
Güncellenme 22.10.2026 - 10:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ekim 2026 Perşembe (bugün) gününe yönelik güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.

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22 Ekim 2026 bugün hava nasıl olacak?

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer kesimlerde ise parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olması öngörülüyor.

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22 Ekim 2026 bugün hava nasıl olacak?

PUS VE SİS ETKİLİ OLACAK

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç bölgeleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sisin etkili olması bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma meydana gelebileceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
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22 Ekim 2026 bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgârın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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22 Ekim 2026 bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağışın etkili olması beklenirken, İstanbul'da hava zamanla çok bulutlu olacak. Bursa'da sıcaklığın 26, İstanbul ve Kırklareli'nde 22, Çanakkale'de ise 25 derece olması bekleniyor.
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22 Ekim 2026 bugün hava nasıl olacak?
Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava etkili olacak. İzmir'de 27, Denizli'de 26, Muğla'da 24, Afyonkarahisar'da ise 21 derece olması bekleniyor.
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22 Ekim 2026 bugün hava nasıl olacak?
Akdeniz'de parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, Adana'da 30, Antalya'da 28, Hatay'da 27 ve Burdur'da 25 derece olması öngörülüyor.
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22 Ekim 2026 bugün hava nasıl olacak?
İç Anadolu'da Ankara ve Konya'da 21, Eskişehir'de 21, Nevşehir'de 18 derece olması beklenirken, Batı Karadeniz'de sıcaklıkların 21-23 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.
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22 Ekim 2026 bugün hava nasıl olacak?
Doğu Karadeniz'in doğusunda aralıklı sağanak yağışın etkili olması beklenirken, Rize'de sıcaklığın 21, Trabzon'da ise 20 derece olması öngörülüyor.
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22 Ekim 2026 bugün hava nasıl olacak?
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars ve Van çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum'da sıcaklığın 14, Malatya'da ise 21 derece olması tahmin ediliyor.
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22 Ekim 2026 bugün hava nasıl olacak?
Son olarak Güneydoğu Anadolu'da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Gaziantep ve Diyarbakır'da 25, Mardin'de 23, Şanlıurfa'da ise 27 derece olması bekleniyor.
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