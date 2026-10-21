Kış lastiği uygulaması için tarih açıklandı

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Sonbaharın gelmesiyle beraber araç sahipleri kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını merak ederken, 2026-2027 sezonunda uygulanacak takvim belli oldu.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI TARİHLERİ

Buna göre ticari araçlarda kış lastiği kullanımı 15 Kasım’da başlayacak ve uygulama 15 Nisan 2027’de sona erecek. Beş aylık süreçte düzenlemenin kapsadığı taşıtların kış koşullarına elverişli lastiklerle yola çıkması şartı aranacak.

Gerekli donanıma sahip olan ve şartları sağlayan ticari araçların güvenli bir şekilde trafiğe katılmasına izin verilecek.

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HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

Söz konusu uygulama, şehirler arası kara yollarında yolcu veya yük nakliyesi yapan ticari araçlar için geçerli olacak. Buna göre; otobüsler, minibüsler, çekiciler, kamyonlar, tankerler, ticari faaliyetlerde kullanılan hafif ticari araçlar, panelvanlar ve kamyonetler bu kapsamda yer alacak.

BİNEK ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU VAR MI?

Kişisel kullanım için trafiğe çıkan binek araçlar yasal kış lastiği zorunluluğu kapsamına girmezken uzmanlar, zorunluluk olmamasına rağmen soğuk hava ve kış şartlarında daha güvenli bir sürüş için bu taşıtlarda da kış lastiği tercih edilmesini tavsiye ediyor.