HaberX
AnasayfaSpor3 kere lig şampiyonu olmuştu: Monaco Basket iflas etti

3 kere lig şampiyonu olmuştu: Monaco Basket iflas etti

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de mücadele eden ve 3 kere Fransa Ligi şampiyonu olan Monaco Basket, iflas ettiğini duyurdu.

Oluşturan
Eklenme 07.10.2026 - 17:38

Fransız temsilcisi Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunurken, basketbol faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı.

Takımdan konuya yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm çabalarımıza rağmen Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu. Kulüp şimdi bir süreliğine ara verecek ve yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve bir gün projeyi yeniden başlatmayı umuyor.”

Haber Devam Ediyor
Bu haftaki hakem atamalarını kimin yapacağı açıklandı
Spor
Bu haftaki hakem atamalarını kimin yapacağı açıklandı
Süper Lig'de 7. hafta öncesinde hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak.
Kayserispor’a kent protokolden moral ziyareti
Spor
Kayserispor’a kent protokolden moral ziyareti
Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Her vakit olduğu üzere bu dönem da kentin Üstün Lig’deki...

2 DEFA FİNAL FOUR’A KALMIŞTI

Fransız temsilcisi, 3 Fransa Ligi şampiyonluğu, 4 Leaders Cup, 2 Fransa Kupası ve bir Süper Kupa kazanırken, EuroLeague’de mücadele ettiği 5 sezonda 2 defa Final Four’a kalmış ve bir kez de final oynamıştı.

İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Monaco Basket, 2021 yılında kazanılan EuroCup’ın Monaco Prensliği’ne takım sporlarındaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların desteğine ayrı bir yer verilirken, tribünlerde kurulan bayrak kupaların ötesinde bir değer taşıdığı vurgulandı.

ERKEK BASKETBOLUN GELECEĞİ

Takımın bir gün tekrar evinde taraftarlarıyla buluşması umut edilirken, erkek basketbolun geleceğine ise ASM Derneği’nin yöneticileri, antrenörleri, genç oyuncuları ve Natiole 3’te mücadele eden takımın karar vereceği vurgulandı.

Fransız temsilcisi, bu yapının çalışmalarına devam etmesiyle takımın gelecekte tekrar en üst seviyeye dönmesini temenni etti.

İlginizi Çekebilir

Spor

Bu haftaki hakem atamalarını kimin yapacağı açıklandı

1 saat önce
Spor

TFF’de istifa depremi: Bir isim daha istifa etti

4 saat önce
Spor

Montella ile yollar ayrılıyor: İşte Milli Takım’ın başına düşünülen yeni isim

7 saat önce
Spor

Messi 1 gol, 2 asistle Milli Takım’a veda etti

7 saat önce
Spor

TFF cuma günü olağanüstü toplanıyor

1 gün önce
Spor

Messi’den jübile maçı: Milli takıma veda ediyor

1 gün önce