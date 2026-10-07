3 kere lig şampiyonu olmuştu: Monaco Basket iflas etti

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Fransız temsilcisi Monaco Basket, iflas başvurusunda bulunurken, basketbol faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı.

Takımdan konuya yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm çabalarımıza rağmen Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu. Kulüp şimdi bir süreliğine ara verecek ve yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve bir gün projeyi yeniden başlatmayı umuyor.”

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2 DEFA FİNAL FOUR’A KALMIŞTI

Fransız temsilcisi, 3 Fransa Ligi şampiyonluğu, 4 Leaders Cup, 2 Fransa Kupası ve bir Süper Kupa kazanırken, EuroLeague’de mücadele ettiği 5 sezonda 2 defa Final Four’a kalmış ve bir kez de final oynamıştı.

İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Monaco Basket, 2021 yılında kazanılan EuroCup’ın Monaco Prensliği’ne takım sporlarındaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların desteğine ayrı bir yer verilirken, tribünlerde kurulan bayrak kupaların ötesinde bir değer taşıdığı vurgulandı.

ERKEK BASKETBOLUN GELECEĞİ

Takımın bir gün tekrar evinde taraftarlarıyla buluşması umut edilirken, erkek basketbolun geleceğine ise ASM Derneği’nin yöneticileri, antrenörleri, genç oyuncuları ve Natiole 3’te mücadele eden takımın karar vereceği vurgulandı.

Fransız temsilcisi, bu yapının çalışmalarına devam etmesiyle takımın gelecekte tekrar en üst seviyeye dönmesini temenni etti.