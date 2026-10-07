Bu haftaki hakem atamalarını kimin yapacağı açıklandı

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Türk futbolunda ‘Hakemler soruşturması’ depremi sürerken, Süper Lig’de ise milli aranın ardından 7. hafta heyecanı başlamak üzere.

Hakemler soruşturması kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanmasının ardından oynanacak karşılaşmalarda hakemleri kimin atayacağı merak konusu oldu.

HAKEM ATAMALARINI KİM YAPACAK?

Sözcü’nün haberine göre, Süper Lig ve 1. Lig’de bu hafta görev alacak hakemlerin tespit edilmesinde MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor’ın yanı sıra, Türkiye’ye gelen iki İngiliz eğitmen görev alacak.

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Taylor ve ekibinin yanında atamalarda MHK’nın mevcut 5 üyesinin de süreçte rol alacak.

MHK’DAN AÇIKLAMA

MHK’dan konuya yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

“Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor’ın, 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy’nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır.”

TFF’NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI BEKLENİYOR

Hakemler dosyası soruşturması doğrultusunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanmasının ardından hakem Yasin Kol da geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

TFF yeni MHK oluşturulana kadar bazı karşılaşmaların hakem atamalarının mevcut kurul üyeleriyle gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Bu kapsamda MHK’daki belirsizlik devam ederken, TFF’nin cuma günü yapacağı olağanüstü toplantı sonucu Türk futbolu adına önemli kararların alınması bekleniyor