5 bin kişilik konserde iki kişi ölmüştü: Ölüm nedenleri ortaya çıktı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

İstanbul’da gerçekleştirilen Unreal x Jeton konserinde iki kişi hayatını kaybetmiş ve olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Valisi Davut Gül, konserde fenalaşarak hayatını kaybeden iki kişinin uyuşturucu kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ÖLÜMLER KONSER KAYNAKLI MI YAŞANDI?

Vali Gül, olayın konser kaynaklı bir durumdan meydana gelmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Konsere giden üç kişi maalesef farklı uyuşturucular kullanmış. Bunlar adli tıp raporlarında belirlendi. Bu nedenle uyuşturucudan kaynaklı ölüm olayı yaşandı. Konser veya konserde yenilen, içilen ürünlere yönelik bir sorun yok.”

Haber Devam Ediyor

MEKANDAN NUMUNELER ALINDI

Gül, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin konserin gerçekleştiği mekândan numuneler alarak incelemeler gerçekleştirdiğini vurguladı. Olaya ilişkin adli süreç sürüyor.

NE OLMUŞTU?

17 Ekim Cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi’nde Unreal x Jeton konseri düzenlenmişti. Konsere katılan Furkan Aksu, Mahmut Sami Ramazanoğlu ve T.M., saat 03.15 sularında fenalaşmıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk müdahalelerin ardından üç kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Furkan Aksu ve Mahmut Sami Ramazanoğlu, Hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. T.M.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilmişti.