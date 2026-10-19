İstanbul ve Kocaeli’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi

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İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan şiddetli sağanak yağışın neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi. İstanbul Valiliği, konuya yönelik yaptığı açıklamada bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu ve kayıp olarak ihbar edilen Ahmet Derin’e yönelik arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Valilik, yaptığı açıklamada 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 07.30 sularında Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bir erkek cesedi bulunduğunu duyurdu. İlk incelemelerde cesedin, Sarıyer’in Ayazağa bölgesindeki sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu’na ait olduğu belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 07.30 sularında Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen ilk incelemelerde cesedin sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu adlı vatandaşımıza ait olduğu belirlenmiştir.”

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Valilik, felakette kaybolan bir kişiye henüz ulaşılamadığını ve arama çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

CİRİTLİOĞLU’NUN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanağın ardından, Ciritlioğlu’nun Seyrantepe’deki iş yerinden ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kayıtlarda Ciritlioğlu’nun iş yerinden ayrıldığı anlar görüntülenmişti.

KOCAELİ’NDE İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Öte yandan, sel felaketi nedeniyle Kocaeli’nde de ağır kayıplar yaşanırken 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, 17 Eylül’de saat 23.00 sularında Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi’ndeki Yediler Caddesi yakınlarında bulunan derede bir olay yaşandı. Yazlıktan İstanbul’daki konutlarına dönmek için yola çıkan Mustafa Deniz Ertaş yönetimindeki 34 HER 50 plakalı araç, sel sularına kapılarak dereye düştü.

2 KİŞİ SUDA KAYBOLMUŞTU

İhbarların ardından olay yerine AFAD, itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi su altı arama ekipleri, arama kurtarma ekipleri, Gebze Belediyesi arama kurtarma ekipleri (GEAK), Çayırova Belediyesi arama kurtarma ekipleri (ÇAKTİM), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın sürücüsü Ertaş’ın araçtan çıkarak bir ağacın dalına tutunup kurtulduğu öğrenildi. Ancak araçtaki arkadaşları Fatih Demirtaş ve Doğan Arslan suda kayboldu.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Fatih Demirtaş’ın cansız bedenine dün ulaşıldı. Demirtaş, kaybolduğu bölgenin yaklaşık 3 kilometre uzağında, Pendik’teki bir derede bulundu.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bugün de araçtaki Doğan Arslan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Arslan’ın, aracın dereye düştüğü bölgenin yaklaşık 6 kilometre uzağında bulunduğu belirtildi. İki kişinin cenazesi, incelemelerin ardından morga sevk edildi.