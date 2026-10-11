650 bin TL’nin aylık getirisi ortaya çıktı: Mevduat kazancında yeni senaryo

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni faiz kararını 22 Ekim Perşembe günü açıklayacak. TCMB’nin yeni faiz kararı öncesi vatandaşlar, bankaların sunduğu mevduat faizini merak ediyor. Bu kapsamda 650 bin liranın aylık faiz getirisi de belli oldu.

650 BİN TL’NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ

Buna göre, Türk Ticaret Bankası, Salkım Hesap ile en yüksek faiz oranını sunarken, yüzde 44,50 faizle 650 bin liranın aylık faiz getirisi net 19 bin 615 lirayı buluyor. Böylece vade sonu tutarı ise 669 bin 615 TL’ye ulaşıyor.

Fibabanka-Kiraz Hesap ile yüzde 44 faiz oranı sunarken, 650 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi 18 bin 907 TL oluyor.

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ING’DEN YÜZDE 44 KÂR PAYI

Ayrıca, ING-Turuncu Hesap ve Anadolu Bank-Renkli Hesap ise yüzde 44 faiz oranıyla yine 18 bin 584 TL faiz kazancı sunuyor.

ON Dijital- ON Plus yüzde 42,50 faizle 17 bin 473 lira faiz getirisi imkanı sağlıyor.

3 BANKADAN YÜZDE 42 FAİZ ORANI

Ayrıca; QNB- Kazandıran Günlük Hesap, DenizBank-Kaptan Hesap ve Odea-Oksijen Hesap ise yüzde 42 kâr payıyla yatırımcıları bekliyor. Bu kapsamda QNB 18 bin 497 TL, DenizBank 17 bin 881 TL ve Odea O ise 17 bin 726 TL faiz getirisi sağlıyor.

Bunun yanı sıra; Ziraat Dinamik-Dinamik Kazandıran Hesap ile yüzde 44 faiz oranı sunarken, bu hesaba yatırılan 650 bin TL için faiz 32 günlük vade sonunda 16 bin 160 TL kazanç imkanı sağlanıyor.

AKBANK’DAN YÜZDE 38 FAİZ

Son olarak Akbank ise Serbest Plus Hesap ile en düşük faiz oranını sunan bankalardan biri olurken, bu hesaba yatırılan 650 bin TL için yüzde 38 kâr payı veriliyor ve 32 günlük vade sonunda net kazanç 18 bin 105 TL’yi buluyor.