2027’de İBB’den emekliye 3 ödeme birden! Kira, bayram ve pazar desteği!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2027’de kentte ikamet eden 100 bin emekliye ilişkin sosyal yardımlarını arttıracak.

EMEKLİ YARDIMI ARTACAK

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, emekli yardımları kapsamında emekli pazar desteğinin arttırılacağını, yılda bir defa ise kira ve bayram yardımı yapılacağını duyurdu.

EMEKLİYE 3 DESTEK BİRDEN

Buna göre emeklilere kişi başı 10 bin TL pazar desteği verilecek. Ayrıca kirada ikamet eden dar gelirli emekliler için yıllık 24 bin TL kira yardımı verilmesi hedefleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramları için ise emeklilere toplam 8 bin TL bayram yardımı yapılacak.

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10 BİN TL PAZAR DESTEĞİ

Kentte devam eden Emekli Pazar Desteği’nin 2024’te hayata geçirildiği ve bu yılda devam ettiği belirtilirken, bu yardımın 2027’de de artarak devam edeceği aktarıldı. Proje doğrultusunda kentteki 100 bin emekliye kişi başı 10 bin TL pazar desteği verilecek. Bu yardım için İBB 1 milyar TL kaynak ayırdı.

24 BİN TL KİRA YARDIMI

Pazar desteğinin yanı sıra, kirada ikamet eden dar gelirli emeklilere de kira yardımı yapmayı hedefleyen İBB, 2027’de 100 bin emekliye yıllık 24 bin TL kira desteği vermeyi amaçlıyor. İBB Başkan Vekili Aslan, emekliye kira yardımı için 2 milyon 400 bin TL kaynak ayrıldığını açıkladı.

8 BİN TL BAYRAM YARDIMI

Öte yandan, gelecek yıl emekliye ilk defa bayram yardımı da yapılacak. Bu kapsamda 100 bin emekliye Ramazan Bayramı’nda 4 bin TL ve Kurban Bayramı’nda da 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL bayram yardımı hesaplara aktarılacak. İBB, bu proje için 800 milyon TL kaynak ayırdığını duyurdu.

Söz konusu yardımlarla beraber 2027’de emeklilere toplam 42 bin TL yardım yapılmış olacak.

İBB EMEKLİ YARDIMI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

İBB’nin emekli yardımlarına yönelik başvuru tarihleri şu an için netleşmedi.