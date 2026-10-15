A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Mazzon ile yollar ayrıldı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Andrea Mazzon ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TBF’den konuya yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“A Kadın Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev alan Andrea Mazzon’a değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Haber Devam Ediyor

ANDREA MAZZON KİMDİR?

23 Şubat 1966 yılında İtalya’da dünyaya gelen Andrea Mazzon, 1985’te Venedik’te başladığı antrenörlük kariyerinde İtalya ve Avrupa’nın yanında, Çin ve Rusya’da da görev aldı. İtalyan çalıştırıcı, kariyerinde önemli başarılara imza atarken, 1996-1997 sezonunda başantrenörlüğe yükseldi.

Mazzon, İtalya Süper Kupası’nı kazanırken, Saporta Kupası finalinde de mücadele etti. 1996’da İtalya’da yılın antrenörü seçilen başarılı çalıştırıcı, 1998 yılında Scaligera Verona ile FIBA Koraç Kupası’nı kazandı.

Mazzon, Panionios Athens ile EuroCup yarı finaline ulaşırken, Napoli’de görev yaptığı süreçte ULEB Cup deneyimi yaşadı. Ayrıca Aris Thessaloniki ile ULEB Cup finaline ve EuroLeague Son 16 Turu’na yükselme başarısı gösteren İtalyan çalıştırıcı, Reyer Venezia döneminde ise İtalya Ligi Final 8’de yer alarak iki defa All-Star Başantrenörü seçilme başarısını gösterdi.

Mazzon, kariyerinde NBA ve G League ekipleri Philadelphia 76ers ile Delaware 87ers bünyesinde de görev almasının ardından Çin’de Guangzhou Long Lions ve Rusya’da Avtodor Saratov takımlarının başında görev aldı.

2023-2024 sezonunda İtalya Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğu ve 2024 Supercoppa Italiana zaferine ulaşan deneyimli başantrenör, Umana Reyer Venezia Women’da görev aldı.

İtalyan çalıştırıcı, uluslararası deneyimini A Milli Kadın Basketbol Takımı’na aktararak ay-yıldızlı ekibin başında Milli Takım’ı temsil etti.