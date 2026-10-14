HaberX
AnasayfaSporVictor Osimhen’in sevgilisi kaza yaptı: Sağlık durumu nasıl?

Victor Osimhen’in sevgilisi kaza yaptı: Sağlık durumu nasıl?

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen’in sevgilisi Stephanie Kim Ladewing, Kemerburgaz’da 3 aracın karıştığı trafik kazasının ardından hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Oluşturan
Eklenme 14.10.2026 - 16:26
Güncellenme 14.10.2026 - 16:28

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen’in sevgilisi model Stephanie Kim Ladewing, 3 aracın karıştığı bir trafik kazası geçirdi.

KONTROL AMAÇLI HASTANEYE GİTTİ

Ladewing‘in kazada yaralanmadığı ve hamile olduğu öğrenilirken, kontrol amaçlı hastaneye başvurdu ve kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Galatasaraylı yıldız futbolcu Victor Osimhen’in sevgilisi 26 yaşındaki Stephanie Kim Ladewing, dün saat 15.10 sularında Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi’nde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası yaşadı.

Haber Devam Ediyor
Galatasaray ve Beşiktaş dahil 8 kulüp PFDK’ya sevk edildi
Spor
Galatasaray ve Beşiktaş dahil 8 kulüp PFDK’ya sevk edildi
Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler’in de aralarında olduğu 8 Süper Lig kulübünün yanı sıra, bazı teknik direktör ve futbolcular, PFDK’ya sevk edildi.
Türkiye-Almanya EuroBasket Kupası İçin Karşılaşacak
Spor
Türkiye-Almanya EuroBasket Kupası İçin Karşılaşacak
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya karşısında zafer peşinde; kritik mücadele 14 Eylül’de oynanacak.

KAZADA YARALANAN OLDU MU?

Ladewing’in kullandığı araç ile 2 araç daha kazaya karışırken kazada yaralanan olmadı. Ladewing olayın ardından Sarıyer Maslak’taki özel bir hastaneye sevk edilirken, hamile olması nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye başvurduğu belirtildi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ladewing‘in sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrollerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir

Spor

Galatasaray ve Beşiktaş dahil 8 kulüp PFDK’ya sevk edildi

5 saat önce
Spor

Villarreal’in kalecisine silahlı soygun şoku: Şampiyonlar Ligi maçını kaçırdı

7 saat önce
Spor

Galatasaray ve Barcelona’da forma giyen eski futbolcudan açıklama: “Muhteşem bir gösteri olacak”

1 gün önce
Spor

TFF’den istifa eden Cander’den Hacıosmanoğlu’na sert eleştiri: “30 oy bile alamaz”

1 gün önce
Spor

Okan Buruk ve Torreira’dan Barcelona açıklaması

2 gün önce
Spor

Galatasaray-Barcelona: Türk futbol tarihinin en pahalı maçı

2 gün önce