Victor Osimhen’in sevgilisi kaza yaptı: Sağlık durumu nasıl?

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Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen’in sevgilisi model Stephanie Kim Ladewing, 3 aracın karıştığı bir trafik kazası geçirdi.

KONTROL AMAÇLI HASTANEYE GİTTİ

Ladewing‘in kazada yaralanmadığı ve hamile olduğu öğrenilirken, kontrol amaçlı hastaneye başvurdu ve kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Galatasaraylı yıldız futbolcu Victor Osimhen’in sevgilisi 26 yaşındaki Stephanie Kim Ladewing, dün saat 15.10 sularında Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi’nde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası yaşadı.

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KAZADA YARALANAN OLDU MU?

Ladewing’in kullandığı araç ile 2 araç daha kazaya karışırken kazada yaralanan olmadı. Ladewing olayın ardından Sarıyer Maslak’taki özel bir hastaneye sevk edilirken, hamile olması nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye başvurduğu belirtildi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ladewing‘in sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrollerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi.