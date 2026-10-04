Adana ve çevre illerde hissedilir bir deprem oldu

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD), Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, konuya yönelik yaptığı açıklamada, depremin saat 14.19’da meydana geldiğini ve yerin 7.99 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin; Mersin, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis gibi çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

KANDİLLİ DE DUYURDU

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünün 4.9 olduğunu, saat 14.19’da yaşandığını, merkez üssünün Adana’nın Saimbeyli ilçesinin Ayvacık köyü olduğunu ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

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BİR DEPREM DAHA OLDU

4.8 büyüklüğündeki depremin ardından yine merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin saat 14.36’da ve yerin 8.7 kilometre derinliğinde yaşandığı açıklandı.

BİR DEPREM DE OSMANİYE’DE OLDU

Adana’da peş peşe depremler meydana gelmeye devam ederken, son olarak Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde de 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, depremin saat 14.43’te ve yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.

KANDİLLİ’YE GÖRE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.0

Kandilli Rasathanesi ise Sumbas’ta meydana gelen depremin Adana Saimbeyli merkezli olduğunu, 5.0 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Olaya yönelik yetkililerden açıklama beklenirken, can ve mal kaybının olup olmadığı ise merak konusu oldu.

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KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ