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Öğrenciler için kurşun geçirmez çanta

Ankara'da bir şirket, son zamanlarda artan okul saldırıları nedeniyle öğrencilerin silahlı saldırılardan korunması için kurşun geçirmez bir çanta geliştirdi. Çantanın atış testinden geçirildiği ve saldırı esnasında öğrenci ile saldırgan arasında koruyucu bir bariyer oluşturmasının amaçlandığı ifade edildi.

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Eklenme 04.10.2026 - 13:43
Güncellenme 04.10.2026 - 13:46

Ankara’da silah sanayisi alanında faaliyet gösteren bir şirket, son zamanlarda artan okul saldırıları nedeniyle öğrencileri korumak için kurşun geçirmez bir çanta üretti.

ACİL DURUMLARDA KORUYUCU EKİPMAN

Çantanın günlük kullanım için uygun olduğu ve aynı zamanda acil durumlarda koruyucu ekipmana dönüşebildiği belirtildi.

ÖĞRENCİYLE SALDIRGAN ARASINDA BARİYER

Çantanın sosyal medyadaki tanıtımı gündeme gelirken, olası saldırı esnasında öğrencinin çantayı vücudunun önünde tutarak kendisiyle saldırgan arasında bir bariyer oluşturulmasının hedeflendiği aktarıldı.

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Atış poligonunda yapılan testlerle kurşun geçirmez çantanın dayanıklılığı kanıtlanırken, atış testlerinin yapıldığı görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

FARKLI YORUMLAR GELDİ

İlgili görüntülerin sosyal medya platformlarında sıklıkla paylaşılmasının ardından bazı kullanıcılar çocukların güvenliği için buna benzer ürünlerin geliştirilmesinden yana olduklarını belirtirken, bazı kullanıcılar ise çantayı geliştiren şirkete tepki göstererek, çocukların okula mı, savaşa mı gittiklerinin belli olmadığına ilişkin yorumlarda bulundu.

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