Aile ve Gençlik Fonu’ndan destek! Evlenecek gençlere ödenecek rakam ortaya çıktı

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2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde evlenecek gençlere faizsiz kredi veriyor. Bu kapsamda ülke genelindeki evlenecek gençlere 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sağlanıyor.

16 MİLYAR TL’DEN FAZLA FAİZSİZ KREDİ

Sabah’ın haberine göre, evlenmek isteyen gençlere evlilik sürecinde maddi destek sağlamak için hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında şu ana kadar vatandaşlara 16 milyar TL’yi aşkın kaynak aktarıldı.

ÜLKE GENELİNE YAYILDI

13 Ocak 2025’ten itibaren ülke geneline yayılan Aile ve Gençlik Fonu desteğiyle evlenmek isteyen gençlere faizsiz kredi desteği veriliyor.

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FAİZSİZ KREDİDEN 250 BİNE YAKIN GENÇ FAYDALANDI

Buna göre ülke genelinde bu fona toplam 299 bin 701 başvuru yapıldı. Ayrıca 249 bin 374 genç ise başvuru şartlarını sağlayarak fondan yararlanmaya hak kazandı.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde 185 bin 512 gence kredi ödemesi yapılırken, ödenen faizsiz kredi tutarı 16 milyar 794 milyon lirayı buldu.

Bunun yanı sıra, 245 bin 838 kişiye ise evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi.

250 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

Evlenecek gençlerin 18-25 yaş aralığında olması halinde faizsiz kredi tutarı 250 bin TL’yi bulurken, eşlerden birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda ise 200 bin TL faizsiz kredi olanağı sunuluyor.