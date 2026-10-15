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Yapı Kredi 2 bin 500 TL kampanyasını duyurdu: Şartları sağlayanların hesabına yatacak

Yapı Kredi, bankada en az 1 milyon lira varlığı olanların ekim ayı kapsamında şartları sağlamaları durumunda 2 bin 500 TL World puan hediye edeceğini açıkladı.

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Eklenme 15.10.2026 - 22:00

Yapı Kredi, Mastercard logolu bireysel kredi kartı ve TL kart müşterileri için ekim ayı kapsamında yeni bir kampanya düzenledi.

2 BİN 500 TL WORDPUAN

Kampanyaya göre, bankadaki toplam varlığı en az 1 milyon lira olanlar yurt dışındaki fiziki mağazalardan gerçekleştirecekleri toplam 60 bin lira ve üzerindeki harcama alışveriş karşılığında 2 bin 500 TL Worldpuan kazanacak.

KAMPANYA TARİHLERİ

Yapı Kredi, kampanyanın 31 Ekim’e kadar geçerli olacağını duyurdu.

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KAMPANYAYA KATILIM ŞARTLARI

Kampanyadan faydalanmak isteyenler için World Mobil uygulamasından kampanyaya katılım sağlaması şartı aranacak. Ayrıca alışverişlerin Mastercard logolu Yapı Kredi bireysel kredi kartı ve TL kart ile yapılması gerekecek.

Kampanya müşteri bazında geçerli olurken, kazanılacak toplam ödül 2 bin 500 TL ile sınırlandırılacak.

KAMPANYA DIŞINDA KALAN İŞLEMLER

Banka, peşin ve taksitli alışverişlerin kampanya kapsamında yer aldığını duyururken, internet üzerinden gerçekleştirilen harcamalar, mail order işlemleri, yurt dışındaki duty free mağazaları ve KKTC’deki alışverişlerin kampanya kapsamı dışında kalacağını açıkladı.

Yurt dışındaki şirketlerin Türkiye’deki anlaşmalı POS cihazlarından geçen işlemler de kampanya dışında tutulacak. Ayrıca kripto para ve kripto para borsası harcamaları da World puan kazandırmayacak.

PUANLAR NE ZAMAN HESAPLARA AKTARILACAK?

Yapı Kredi, kampanya kapsamında kazanılan Worldpuanları 2 Kasım’a kadar minimum bir adet kullanıma açık bireysel kredi kartı olması şartıyla hesaplara aktarılacak.

SON KULLANIM TARİHİ 3 ARALIK

Puanların son kullanım tarihi 3 Aralık olurken, bu tarihe kadar kullanılmayan puanlar 4 Aralık’ta hesaplardan geri alınacak.

Banka müşterilerin kampanyaya katılmadan önce World Mobil uygulaması üzerinden kampanya şartlarını kontrol etmesi gerektiğini duyurdu.

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