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Altında peş peşe 4 günlük düşüş! Düşüşün nedenleri ortaya çıktı!

Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Üst üste 4. işlem gününde de gerileyen ons altın, 4 bin 106 dolara kadar düşerken, gram altın 6 bin 565 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Eklenme 21.10.2026 - 10:46

Uluslararası piyasalarda altın fiyatları, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon endişelerini artırması ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle düşüşünü sürdürüyor. Üst üste 4. işlem gününde de gerileyen ons altın, günün erken saatlerinde 4 bin 106 dolara kadar düştü. Gram altın ise iç piyasada 6 bin 565 lira seviyesinden işlem görüyor.

DÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

20 Ekim Salı (dün) gününü yüzde 0,37 düşüşle 4 bin 125 dolardan tamamlayan ons altın, 21 Ekim Çarşamba (bugün) günü Türkiye saatiyle 06.15 sularında 4 bin 117 dolar seviyesinde işlem gördü. Günün erken saatlerinde 4 bin 106 dolara kadar gerileyen altın, son 1 haftanın en düşük seviyelerine yaklaştı.

ALTINDAKİ BASKININ TEMEL SEBEPLERİ

Petrol fiyatlarındaki artış ve bunun enflasyon beklentilerine etkisi, altın fiyatları üzerindeki baskının temel nedenleri arasında yer alıyor. Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonu yüksek tutabileceği beklentisi, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği öngörüsünü güçlendiriyor.

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FAİZ ARTIRIM BEKLENTİSİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Piyasalarda Fed’in gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutması beklenirken, aralık ayına yönelik faiz artırımı beklentileri de altın fiyatlarının seyrinde etkili oluyor. Faiz getirisi sağlamayan altın, faizlerin yüksek seviyelerde kalması veya faiz artışı beklentisinin güçlenmesi durumunda yatırımcılar açısından daha az cazip hâle gelebiliyor.

ALTINDA DESTEK VE DİRENÇ SEVİYESİ

Jeopolitik riskler altına destek sağlasa da enflasyon endişeleri ve sıkı para politikası beklentileri, fiyatlardaki yükselişi sınırlayabiliyor.

Yeniçağ’ın haberine göre, teknik değerlendirmelerde ons altın için 4 bin 066 dolar seviyesi destek, 4 bin 200 dolar seviyesi ise direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler kesin fiyat hedefleri olmayıp piyasa hareketlerini değerlendirmek için kullanılan teknik eşikler olarak görülüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın tarafında ise 6 bin 565 lira seviyesi takip ediliyor. Fiyatlar piyasa koşullarına göre değişebildiğinden güncel alış ve satış değerlerinin ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.

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