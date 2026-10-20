HaberX
AnasayfaEkonomiTOKİ kiralık konut kurası bu ay çekiliyor! Kiralama ve kullanım koşulları neler?

TOKİ kiralık konut kurası bu ay çekiliyor! Kiralama ve kullanım koşulları neler?

TOKİ, İstanbul genelinde toplam 1.071 konutun yer aldığı proje kapsamında kiralık sosyal konutta kura sürecini ekim ayında tamamlayacak. Bu kapsamda, kiralık konut kurasının bu ay içerisinde çekilmesi bekleniyor.

Oluşturan
Eklenme 20.10.2026 - 21:30

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesinde geri sayıma başlarken toplam 1.071 konutun yer aldığı projede kura çekilişi ekim ayında yapılacak ve hak sahipleri belirlenecek.

KİRA FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ’nin kiralık sosyal konut projesinde kira fiyatlarının aylık 10 bin liradan başlayacağı öğrenilirken projenin ilk etap teslimatları ve kura süreci bu ay tamamlanacak.

KİRALIK SOSYAL KONUTLAR NERELERDE?

Projenin ilk etap sürecinde 1.071 konut kiraya verilecek ve İstanbul genelinde 4 ayrı grupta insanların kullanımına açılacak. Buna göre; Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de toplam 360 konut olacak. Ayrıca Maltepe, Tuzla ve Kartal’da 330 konut, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da ise 91 konut ve son olarak Arnavutköy’de 90 konut yer alacak.

Haber Devam Ediyor
2 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi açıklandı
Ekonomi
2 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi açıklandı
Merkez Bankası’nın ekim ayı faiz kararı beklenirken bankalara yatırılan 2 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi 58 bin TL’yi aştı.
Fon krizinde TMSF’ye 2 milyar TL iade edildi
Ekonomi
Fon krizinde TMSF’ye 2 milyar TL iade edildi
Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemlere ilişkin soruşturmada dokuz kişinin TMSF'ye toplam 2 milyar TL iade ettiği belirtildi.

BAŞVURU TAKİBİ E-DEVLET’TEN

Bu ay dijital ortamda yapılacak kura çekilişi e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Hak sahiplerine konut anahtarları yine ekim ayında teslim edilecek.

Başvuru yapanlar, süreçle ilgili onay ve kabul durumlarını e-Devlet’teki TOKİ Hizmet Alanı’nda yer alan Konut/İşyeri Başvuru sekmesinden kontrol edebilecek.

KİRA VE KULLANIM ŞARTLARI

Öte yandan, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçeneklerinin bulunduğu projede kiralama şartlarının ayrıntıları belli oldu.

Buna göre teslim tarihi itibarıyla ilk 12 ay boyunca mevcut kiraya zam yapılamayacak. Sabit geçen bir yılın ardından ocak ayından itibaren kira güncellemeleri TÜFE oranına göre belirlenecek.

KİRA ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Kira ödemeleri, konutun teslim edildiği ayı takip eden ayın 20. gününde başlayacak. Kiralık sosyal konutlardan faydalanma süresi en fazla 3 yıl olacak ve bu süre uzatılmayacak.

3 yıllık süre devam ederken herhangi bir konut satın aldığı belirlenen vatandaşlardan kiralık sosyal konutu tahliye etmeleri talep edilecek.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

2 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi açıklandı

2 saat önce
Ekonomi

2027 yılı bütçesinde SGK’dan emekliye ek zam senaryosu

6 saat önce
Ekonomi

Tapuda yeni ödeme sistemi 1 Aralık’ta zorunlu olacak

8 saat önce
Ekonomi

İşsizlik maaşında gözden kaçan detay! İŞKUR’un hesaplama yöntemi değişebilir!

11 saat önce
Ekonomi

Emekli maaşında asgari ücret formülü: Teklif TBMM’de

1 gün önce
Ekonomi

Elektrik faturalarında devlet desteği düşebilir: Bakan Bayraktar mesaj verdi

1 gün önce