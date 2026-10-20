TOKİ kiralık konut kurası bu ay çekiliyor! Kiralama ve kullanım koşulları neler?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesinde geri sayıma başlarken toplam 1.071 konutun yer aldığı projede kura çekilişi ekim ayında yapılacak ve hak sahipleri belirlenecek.

KİRA FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ’nin kiralık sosyal konut projesinde kira fiyatlarının aylık 10 bin liradan başlayacağı öğrenilirken projenin ilk etap teslimatları ve kura süreci bu ay tamamlanacak.

KİRALIK SOSYAL KONUTLAR NERELERDE?

Projenin ilk etap sürecinde 1.071 konut kiraya verilecek ve İstanbul genelinde 4 ayrı grupta insanların kullanımına açılacak. Buna göre; Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de toplam 360 konut olacak. Ayrıca Maltepe, Tuzla ve Kartal’da 330 konut, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da ise 91 konut ve son olarak Arnavutköy’de 90 konut yer alacak.

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BAŞVURU TAKİBİ E-DEVLET’TEN

Bu ay dijital ortamda yapılacak kura çekilişi e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Hak sahiplerine konut anahtarları yine ekim ayında teslim edilecek.

Başvuru yapanlar, süreçle ilgili onay ve kabul durumlarını e-Devlet’teki TOKİ Hizmet Alanı’nda yer alan Konut/İşyeri Başvuru sekmesinden kontrol edebilecek.

KİRA VE KULLANIM ŞARTLARI

Öte yandan, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçeneklerinin bulunduğu projede kiralama şartlarının ayrıntıları belli oldu.

Buna göre teslim tarihi itibarıyla ilk 12 ay boyunca mevcut kiraya zam yapılamayacak. Sabit geçen bir yılın ardından ocak ayından itibaren kira güncellemeleri TÜFE oranına göre belirlenecek.

KİRA ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Kira ödemeleri, konutun teslim edildiği ayı takip eden ayın 20. gününde başlayacak. Kiralık sosyal konutlardan faydalanma süresi en fazla 3 yıl olacak ve bu süre uzatılmayacak.

3 yıllık süre devam ederken herhangi bir konut satın aldığı belirlenen vatandaşlardan kiralık sosyal konutu tahliye etmeleri talep edilecek.