Anadolu Efes Başantrenörlük İçin Spanoulis ve Sfairopoulos’u Düşünüyor

Anadolu Efes’te gelecek sezon öncesi teknik kadro yapılanmasına ilişkin gelişmeler gündeme geldi. Kulübün başantrenör pozisyonu için iki Yunan ismi değerlendirdiği bildirildi. Adaylar arasında Vassilis Spanoulis ve Giannis Sfairopoulos yer alıyor.

Edinilen bilgilere göre sezon başından bu yana Kızılyıldız’ı çalıştıran Giannis Sfairopoulos ile temasların ileri aşamaya taşındığı ifade edildi. Bu durum, deneyimli çalıştırıcının adaylar arasında öne çıkmasına neden oluyor. Diğer aday Vassilis Spanoulis ise oyunculuk kariyerinin ardından sürdürdüğü antrenörlük sürecinde dikkat çeken isimlerden biri olarak listede bulunuyor.

Kulüpte olası teknik değişimin, mevcut performans tablosuyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, EuroLeague’de 2025-2026 sezonunu 12 galibiyet ve 26 mağlubiyetle alt sıralarda tamamladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise ekip, 19 galibiyet ve 10 mağlubiyetlik derecesiyle üst sıraların gerisinde beşinci basamakta yer alıyor.

Kulübün önümüzdeki dönemde teknik kadro konusunda nasıl bir karar alacağı ve sürecin ne zaman netleşeceği merak konusu olmaya devam ediyor.