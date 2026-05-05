Galatasaray’ın Yeni Teknik Direktörü Arda Turan mı Olacak?

Galatasaray’da Okan Buruk’un yerine Arda Turan’ın teknik direktör olarak göreve geleceği konuşuluyor. Ancak Turan, yaptığı açıklamada Okan Buruk’un takımın başında başarılı olduğunu ve teknik direktörlüğe şu an için sıcak bakmadığını duyurdu.

Ligin bitimine sayılı günler kala Galatasaray’da teknik direktörlük tartışması başlarken, Okan Buruk’un yerine Arda Turan’ın geleceği iddia edildi. Turan, Galatasaray’ın başına geçebilecek teknik direktörler arasında ismi en çok geçen kişilerden biri olurken, teknik adamın Shakhtar Donetsk karşısında elde ettiği başarılı sonuçlar da bu iddiaları güçlendirdi.

Bu kapsamda spor yorumcusu Sinan Engin, katıldığı bir TV programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada Arda Turan ile teknik direktörlük konusunda görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

“Arda Turan, Galatasaray’ın başına geçme konusunda şu an için sıcak bakmıyor. Avrupa’da daha çok yapacak işlerinin olduğunu söylüyor. Ayrıca Galatasaray’ın başında şu an Okan Buruk gibi başarılı bir teknik direktör olduğunu, dolayısıyla kendisine şu an için ihtiyaç olmadığını ifade etti.”

OKAN BURUK’A DESTEK VERDİ

Turan’ın ayrıca Okan Buruk’a destek vererek, “Okan abi şu an çok başarılı. Galatasaray’ın başına teknik direktör olarak gelmek için benim birkaç seneye daha ihtiyacım var.” dediği öne sürüldü.

Öte yandan bu açıklamalar, Arda Turan’ın şu an için Galatasaray’ın teknik direktörü olmayı düşünmediğini; ancak ilerleyen yıllarda bu göreve gelebileceği ihtimalini gündemde tutuyor.