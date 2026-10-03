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Ankara’da 51 bin kapasiteli yeni statta sona gelindi

Ankara'da 51 bin seyirci kapasiteli yeni stadın yapımı devam ederken; çatı, zemin ve koltuk çalışmalarında sona gelindi. Özellikle koltukların kırmızı beyaz renklerle oluşturulduğu ve Türkiye yazısının yazıldığı görüldü.

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Eklenme 03.10.2026 - 14:58
Güncellenme 03.10.2026 - 15:02

Türkiye’nin en modern spor tesislerinden birinin inşa edildiği Ankara’da 51 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumun inşası devam ediyor.

SONA GELİNDİ

Stadın çatı kaplama, zemin ve koltuk çalışmalarında sona gelinirken, projeyi yürüten şirket yetkilileri, stadyumun inşa sürecinde sona gelindiğini belirtti.

Yetkililer; çatı kaplama, zemin ve koltuk çalışmalarının yanında çatı sistemlerinin membran kaplamasının da önemli kısmının tamamlandığını aktardı.

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KOLTUKLARDA TÜRKİYE YAZISI DETAYI

Yeni stattaki koltukların kırmızı beyaz renkte olacağı ve Türkiye yazısının yazıldığı görülürken, saha zemini de büyük oranda hazırlandı ve statta ince işçiliğin sürdüğü vurgulandı.

DERİ KOLTUKLAR SONA BIRAKILDI

51 bin seyirci kapasiteli stadın protokolünde yer alacak deri koltukların zarar görmemesi amacıyla yerleştirilmesinin sonraya bırakıldığı ve deri koltukların da yerleştirilmesiyle beraber stadın büyük oranda kullanıma hazır hale geleceği ifade edildi.

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