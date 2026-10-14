Ankara’daki çiftçilere 100 milyon TL’lik mazot yardımı

Ankara’daki çiftçilere müjdeli bir haber verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tarımsal destek ödemeleri kapsamında kentteki çiftçilere 100 milyon lira civarında mazot yardımı yapıldığını ve ödemelerin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Desteklerin artarak devam edeceğini duyuran Mansur Yavaş, çiftçilere yönelik yaptığı açıklamada, “Siz üretmezseniz biz gerçekten aç kalırız. Hayvancılık yapanlar dahil herkesi destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA

Başkan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

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“Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize büyük destekler verdik. Bunun sebebi onların üretmesi, en iyi bildikleri işi yapmasıydı. Tohumundan mazotuna, gübresinden fidesine kadar her türlü desteği sağladık.

ÇİFTÇİLERİN UNLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Şimdi de Kalecik Belediyesi, yeni açılan un fabrikasıyla ilçedeki çiftçilerin unlarını değerlendirecek. Destekler bununla da kalmayacak. Bizim Halk Ekmek, yüz binlerce ton buğday üretimi gerçekleştiriyor ve şu anda Kalecik Belediyesi’yle yeni bir anlaşma yapıyor.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Bu kapsamda neredeyse Kalecik’in tüm üreticilerinin ürettiği un dahi bizim Halk Ekmek’e yetmeyecek. İnşallah Ankara halkı bundan faydalanacak. Bu, güzel bir belediye başkanlığının güzel bir örneği oldu. Çiftçilerimize yönelik desteklerimiz devam edecek. Aynı zamanda hayvancılık yapanlar dahil herkesi destekliyoruz.”