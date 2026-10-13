Apple yeni akıllı ev cihazını tanıttı: Türkiye’de satışa sunulacak mı?

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Apple, akıllı ev cihazlarını yönetmek, müzik dinlemek ve görüntülü görüşmek için tasarladığı yeni ürünü HomeView’ü tanıtırken, 7 inç Liquid Retina ekrana A18 işlemciye sahip cihaz Apple Home uygulamasıyla uyumlu aksesuarları tek merkezden kontrol etme imkânı sunuyor.

SİRİ DESTEĞİYLE ÇALIŞIYOR

Siri desteğiyle çalışan HomeView, yüz ve ses tanıma özellikleriyle evdeki farklı kişiler için kişiselleştirilmiş bir deneyim olanağı sağlıyor. Cihaz, True Tone teknolojisiyle ortam ışığına göre ekran parlaklığını otomatik bir şekilde ayarlarken, 6 kişiye kadar kullanıcıyı tanıyarak kişilerin takvimlerini, hatırlatıcılarını ve seçtikleri içerikleri tek tek gösterebiliyor.

UYGULAMA YÜKLENEMİYOR

Fakat cihaza iPad’lerde olduğu gibi uygulama yüklenemiyor. Şirketin güncellenen Siri AI asistanıyla entegre çalışan ürün, sesli komutlarla müzik çalmayı ve akıllı ev aksesuarlarını yönetmeye imkân verirken, Siri AI şu an sadece İngilizce dilinde kullanılabiliyor.

Haber Devam Ediyor

TÜRKÇE DESTEĞİ GELECEK Mİ?

Ayrıca Fransızca desteğinin de geleceği öğrenilirken, Türkçe desteğinin henüz planlanmadığı ifade edildi.

HomeView üzerinden uyumlu akıllı ışıklar, termostatlar, kilitler, panjurlar ve güvenlik kameraları kontrol edilebilirken; cihaz, uyumlu kameraların görüntülerini tek ekranda buluşturabiliyor.

EVCİL HAYVAN, ARAÇ VE PAKETLERİ TANIYABİLİYOR

Desteklenen kameralar ve iCloud+ aboneliğiyle kişi, evcil hayvan, paket ve araç tanıma gibi güvenlik özelliklerinden faydalanabiliyor.

Matter standardını destekleyen aksesuarlarla da uyumlu olan HomeView, şirketin yeni Home Collection ürünleri için ev merkezi görevini üstleniyor.

APPLE MUSIC VE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME DESTEĞİ

Öte yandan cihaz; Apple Music, Apple Podcasts ve Apple TV desteği de sağlıyor. Uyumlu üçüncü taraf ses ve video uygulamalarında çalıştıran cihaz, FaceTime üzerinden görüntülü görüşme imkânı sağlıyor.

FOTOĞRAF ALBÜMLERİNİ DÜZENLİYOR

Ayrıca Center Stage özelliği görüşme esnasında kişilerin kullanıcıların kadrajda kalmasını sağlarken, fotoğraf albümlerini görüntüleme, yemek tarifleri için zamanlayıcı kullanma ve Bul uygulamasına erişme gibi özellikler de sunuluyor.

KİŞİSEL VERİ DETAYI

Şirket, gizlilik doğrultusunda kamera ve mikrofon verilerinin cihaz üzerindeki güvenli işlem alanlarında işlendiğini, kişisel içeriklerin HomeView’da veya Apple sunucularında saklanmadığını duyurdu.

ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

Cihazın ön siparişlerinin 13 Ekim’de belirli ülkelerde alınmaya başladığı öğrenilirken, ABD’deki satış fiyatının 399 dolar olacağı açıklandı.

NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Cihazın satış tarihi 13 Kasım olarak açıklandı.

TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULACAK MI?

HomeView’un Türkiye’de satışa sunulmayacağı öğrenildi.