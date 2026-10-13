TUSAŞ’tan 6’ncı nesil KAAN müjdesi

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak KAAN’ın 5’inci neslinin geliştirme sürecine devam ederken, geleceğin savaş uçağı teknolojilerine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

6’NCI NESİL KAAN MÜJDESİ

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, konuya yönelik yaptığı açıklamada, 5’inci nesil KAAN’ın ardından 6’ncı KAAN geliştirmeyi planladıklarını belirtti.

TÜRKİYE 6’NCI NESİL TEKNOLOJİLER KONUSUNDA İYİ DURUMDA

Demiroğlu, konuya yönelik yaptığı açıklamada, 6’ncı nesil teknolojiler hususunda Türkiye’nin mevcut çalışmalarını ilerletmesi gerektiğini ve 6’ncı nesil için çalışmaların yapıldığını ve bu bakımdan Türkiye’nin iyi durumda olduğunu belirtti.

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6’NCI NESİL SAVAŞ UÇAĞI NEDİR?

5’inci nesil uçaklardan daha gelişmiş yapay zekâ, otonom uçuş, gelişmiş sensörler ve elektronik harp sistemleriyle donatılması planlanan 6’ncı nesil savaş uçağı, insanlı veya insansız sistemlerle beraber görev alması, düşman radarına yakalanma tehlikesini minimum seviyeye indirmesi ve farklı savaş platformları arasında gerçek zamanlı veri paylaşımı sağlaması bekleniyor.

6’NCI NESİL KAAN’IN DETAYLARI BELLİ OLDU MU?

TUSAŞ, 6’ncı nesil KAAN’ın teknik özellikleri ve geliştirme takvimine yönelik resmî açıklama yapmadı.

YENİ PROTOTİP BU YIL UÇACAK

Öte yandan, mevcut KAAN’ın ilk uçuşunun gerçekleştirildiği öğrenilirken, yeni prototipin bu yıl uçurulması amaçlanıyor.