Apple’dan katlanan iPad atağı

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Teknoloji devi Apple’ın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı iPad modeline yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar, dev ekranlı bir tablet üzerinde testler yapıldığını gösterirken cihazın tasarımında Huawei MateBook Fold modeline benzer özelliklerin olacağı kaydedildi.

NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

donanimhaber.com’un haberine göre şirket, katlanabilir iPad modelini 2028 yılı civarında piyasaya sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda katlanabilir iPad’in tamamen açıldığında 18-20 inç arasında bir ekrana sahip olacağı, katlandığında ise daha kompakt bir yapıya dönüşerek taşınabilirliğini koruyacağı ve yan yana duran iki iPad Pro gibi kullanılabileceği ifade edildi.

ULTRA İNCE CAM TEKNOLOJİSİ

Teknoloji devinin ekranın ortasındaki kat izini mümkün olduğunca görünmez hâle getirmeyi hedeflediği öğrenilirken ekranda ultra ince cam (UTG) teknolojisinin kullanılabileceği de öne sürüldü.

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KATLANDIĞINDA DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI ANDIRACAK

Şirketin muhtemel tasarımına yönelik yapılan yorumlarda Huawei MateBook Fold modeli öne çıkarken cihazın açıldığında 18 inç çift katmanlı OLED ekran sunacağı ve katlandığında ise dizüstü bilgisayarı andıran bir yapıya sahip olacağı iddialar arasında yer alıyor.

Şirketin katlanabilir cihazında Corning’in özel cam tedarikçisi olarak görev yapabileceği, General Interface Solutions’ın (GIS) ise kesim, kenar işlemleri, kalite kontrol ve paketleme süreçlerinde görev alacağı öne sürüldü.

FIYATİ NE KADAR OLACAK?

Katlanabilir iPad’in 2028 yılında piyasaya sunulması durumunda ilk sevkiyatlarının 500 bin-1 milyon adet arasında olması beklenirken yüksek üretim maliyeti ve katlanabilir ekran teknolojisi gibi gerekçelerle fiyatının da yüksek olması bekleniyor. Ancak fiyatının ne kadar olacağına ilişkin şu an için resmî bir açıklama bulunmuyor.