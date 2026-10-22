Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan e-Devlet açıklaması: e-Devlet’te güvenlik açığı var mı?

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, PHP tehlikesine yönelik yaptığı açıklamada, 69 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren e-Devlet sistemi üzerinden sunulan kamu hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

ÇOK KATMANLI GÜVENLİK TEDBİRLERİ UYGULANIYOR

Kullanıcılara ait bilgileri tek bir merkezde toplamaktan ziyade ilgili kamu kurumlarının sistemleriyle güvenli bağlantılar kurarak hizmet veren e-Devlet sisteminde kişisel verilerin korunması için çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanırken sistemler 7/24 takip ediliyor. Düzenli güvenlik testleri ve kontrolleriyle muhtemel tehlikeler izlenirken kamu kurumlarıyla kurulan dijital bağlantıların güvenliği de devamlı kontrol ediliyor.

E-DEVLET’TE GÜVENLİK AÇIĞI VAR MI?

Siber Güvenlik Başkanlığı, e-Devlet’te güvenlik açığına yönelik yaptığı açıklamada, sistemde herhangi bir güvenlik açığı olmadığını ve e-Devlet’in kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam ettiğini duyurdu. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından konuya yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

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“69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren e-Devlet Kapısı’nda, PHP altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin gerçekleştirilen incelemelerde, hizmetlerin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun tespit edilmedi.

Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan kamu hizmetlerinden güvenli ve kesintisiz şekilde yararlanmaya devam ediyor. e-Devlet Kapısı, vatandaşlara ait bilgileri tek bir merkezde toplamak yerine, ilgili kamu kurumlarının sistemleriyle güvenli bağlantılar kurarak hizmet sunuyor. Platformda kişisel verilerin korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor.

Sistemler 7 gün 24 saat izlenirken, düzenli güvenlik testleri ve kontrollerle olası riskler takip ediliyor. Uluslararası bilgi güvenliği ve iş sürekliliği standartları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu kurumlarıyla kurulan dijital bağlantıların güvenliği de sürekli kontrol ediliyor. Böylece vatandaşların kişisel bilgilerinin korunması ve dijital kamu hizmetlerine güvenle erişimin sürdürülmesi sağlanıyor.”

PHP NEDİR?

İnternet sitelerinin sunucu tarafında çalışan bir programlama dili olan Personal Home Page (PHP), bir sayfa açıldığında gerekli bilgilerin veri tabanından alınması, işlenmesi ve tarayıcıda görüntülenecek içeriğin hazırlanması gibi görevleri yerine getirmektedir. PHP, kullanıcılar genellikle adını görmemesine rağmen çevrim içi mağazalardan haber sitelerine kadar birçok hizmetin arka planında çalışmaktadır.

PHP GÜVENLİK AÇIĞI NEDİR?

PHP diliyle yazılmış web uygulamalarında kodlama hataları, hatalı yapılandırmalar veya yetersiz veri denetimleri nedeniyle meydana gelen ve kötü niyetli şahısların sisteme sızmasına imkân veren zafiyetlere PHP güvenlik açığı denir.

E-DEVLET SİSTEMİNDE PHP GÜVENLİK AÇIĞI VAR MI?

Siber Güvenlik Başkanlığı, e-Devlet sisteminde PHP güvenlik açığı olmadığını ve kullanıcıların sorunsuz bir şekilde e-Devlet sistemine girebileceğini duyurdu.