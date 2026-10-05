HaberX
AnasayfaSporArda Güler dünyanın en değerli futbolcuları arasında

Arda Güler dünyanın en değerli futbolcuları arasında

Milli yıldız Arda Güler, bir rekor daha kırarak dünyanın en değerli 20 futbolcusundan biri oldu.

Oluşturan
Eklenme 05.10.2026 - 16:33

Real Madrid’in futbolcusu ve milli yıldız Arda Güler, bir kez daha rekor kırarken, sevenlerinin göğsünü kabarttı.

1/5
Arda Güler dünyanın en değerli futbolcuları arasında
Transfermarkt verilerine göre, yıldız futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro artarak 100 milyon euroyu buldu.
2/5
Arda Güler dünyanın en değerli futbolcuları arasında

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

Güler, 100 milyon euroluk piyasa değeriyle Türk futbol tarihinde bir ilki başardı ve bu başarıyı gösteren ilk Türk futbolcu oldu.
3/5
Arda Güler dünyanın en değerli futbolcuları arasında
Real Madrid formasıyla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Güler, aynı zamanda 100 milyon euro piyasa değeriyle dünyanın en değerli futbolcuları arasında yer aldı.
4/5
Arda Güler dünyanın en değerli futbolcuları arasında

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 19. FUTBOLCUSU

Milli yıldız, bu başarıyla beraber dünyanın en değerli 19. futbolcusu olmayı başardı.
5/5
Arda Güler dünyanın en değerli futbolcuları arasında

LA LİGA'NIN EN DEĞERLİ 9. FUTBOLCUSU

Güler, aynı zamanda La Liga'nın da en değerli 9. futbolcusu konumuna yükseldi.
Hakem Mehmet Türkmen’e UEFA’dan görev
Spor
Hakem Mehmet Türkmen’e UEFA’dan görev
Son günlerde yürütülen ‘Hakemler soruşturması’ ülke gündemdeki yerini korurken, UEFA ise FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen’e bir görev verdi. Türkmen, Uluslar Ligi’ndeki bir mücadeleyi yönetecek.
Icardi Dudak Uçuklatan Teklifi Kabul Etti mi? Menajeri Açıkladı
Spor
Icardi Dudak Uçuklatan Teklifi Kabul Etti mi? Menajeri Açıkladı
Galatasaray'ın şampiyon olmasında büyük rol oynayan gol yıldızı Mauro Icardi'yi kadrosuna dahil etmek isteyenler...

İlginizi Çekebilir

Spor

Devlet Bahçeli’den Hacıosmanoğlu’na destek mesajı: “Yalnız değilsin”

32 dakika önce
Spor

Hakem Mehmet Türkmen’e UEFA’dan görev

2 saat önce
Spor

Hakem Yasin Kol’un hesaplarında 135 milyon liralık para trafiği

5 saat önce
Spor

Hacıosmanoğlu’ndan hakem soruşturması sonrası rest: “Yılların faturasını bize kesemezsiniz“

8 saat önce
Spor

İşte Eski MHK Başkanı Gündoğdu’nun tutuklanma nedenleri

1 gün önce
Spor

TFF Montella için kararını veriyor: Montella gidecek mi?

1 gün önce