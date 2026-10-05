Arda Güler dünyanın en değerli futbolcuları arasında

Real Madrid’in futbolcusu ve milli yıldız Arda Güler, bir kez daha rekor kırarken, sevenlerinin göğsünü kabarttı.

1 /5 Transfermarkt verilerine göre, yıldız futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro artarak 100 milyon euroyu buldu.

2 /5 TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK Güler, 100 milyon euroluk piyasa değeriyle Türk futbol tarihinde bir ilki başardı ve bu başarıyı gösteren ilk Türk futbolcu oldu.

3 /5 Real Madrid formasıyla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Güler, aynı zamanda 100 milyon euro piyasa değeriyle dünyanın en değerli futbolcuları arasında yer aldı.

4 /5 DÜNYANIN EN DEĞERLİ 19. FUTBOLCUSU Milli yıldız, bu başarıyla beraber dünyanın en değerli 19. futbolcusu olmayı başardı.