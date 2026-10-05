Arda Güler dünyanın en değerli futbolcuları arasında

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin! Oluşturan Aydın Uğur Eklenme 05.10.2026 - 16:33 Real Madrid’in futbolcusu ve milli yıldız Arda Güler, bir kez daha rekor kırarken, sevenlerinin göğsünü kabarttı. 1/5 Transfermarkt verilerine göre, yıldız futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro artarak 100 milyon euroyu buldu. 2/5 TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK Güler, 100 milyon euroluk piyasa değeriyle Türk futbol tarihinde bir ilki başardı ve bu başarıyı gösteren ilk Türk futbolcu oldu. 3/5 Real Madrid formasıyla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Güler, aynı zamanda 100 milyon euro piyasa değeriyle dünyanın en değerli futbolcuları arasında yer aldı. 4/5 DÜNYANIN EN DEĞERLİ 19. FUTBOLCUSU Milli yıldız, bu başarıyla beraber dünyanın en değerli 19. futbolcusu olmayı başardı. 5/5 LA LİGA'NIN EN DEĞERLİ 9. FUTBOLCUSU Güler, aynı zamanda La Liga'nın da en değerli 9. futbolcusu konumuna yükseldi. SporHakem Mehmet Türkmen’e UEFA’dan görevSon günlerde yürütülen ‘Hakemler soruşturması’ ülke gündemdeki yerini korurken, UEFA ise FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen’e bir görev verdi. Türkmen, Uluslar Ligi’ndeki bir mücadeleyi yönetecek. SporIcardi Dudak Uçuklatan Teklifi Kabul Etti mi? Menajeri AçıkladıGalatasaray'ın şampiyon olmasında büyük rol oynayan gol yıldızı Mauro Icardi'yi kadrosuna dahil etmek isteyenler...