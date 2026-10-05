Hakem Mehmet Türkmen’e UEFA’dan görev

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen’in UEFA Uluslar Ligi’nde karşılaşma yöneteceğini duyurdu.

Buna göre Türkmen, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta oynanacak Arnavutluk-San Marino karşılaşmasında düdük çalacak.

TFF’DEN AÇIKLAMA

TFF’den konuya yönelik yapılan açıklamada, Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Air Albania Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Türkmen’in mücadeleyi yöneteceği belirtildi.

Haber Devam Ediyor

TÜRKMEN’İN YARDIMCILARI

Türkmen’in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Oğuzhan Çakır olacak.

Ayrıca Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak ve AVAR’da ise Erkan Engin görev alacak.

ARNAVUTLUK-SAN MARİNO KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arnavutluk-San Marino karşılaşması, 6 Ekim Salı günü (yarın), Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak.