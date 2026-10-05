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Hakem Mehmet Türkmen’e UEFA’dan görev

Son günlerde yürütülen ‘Hakemler soruşturması’ ülke gündemdeki yerini korurken, UEFA ise FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen’e bir görev verdi. Türkmen, Uluslar Ligi’ndeki bir mücadeleyi yönetecek.

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Eklenme 05.10.2026 - 15:46
Güncellenme 05.10.2026 - 15:50

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen’in UEFA Uluslar Ligi’nde karşılaşma yöneteceğini duyurdu.

Buna göre Türkmen, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta oynanacak Arnavutluk-San Marino karşılaşmasında düdük çalacak.

TFF’DEN AÇIKLAMA

TFF’den konuya yönelik yapılan açıklamada, Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Air Albania Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Türkmen’in mücadeleyi yöneteceği belirtildi.

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TÜRKMEN’İN YARDIMCILARI

Türkmen’in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Oğuzhan Çakır olacak.

Ayrıca Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak ve AVAR’da ise Erkan Engin görev alacak.

ARNAVUTLUK-SAN MARİNO KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arnavutluk-San Marino karşılaşması, 6 Ekim Salı günü (yarın), Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak.

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