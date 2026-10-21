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‘Asgari ücret en az 45 bin 800 TL olsun’ teklifi TBMM’de

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, asgari ücretin en az 45 bin 800 liraya yükseltilmesine yönelik yasa teklifi verdiklerini açıkladı.

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Eklenme 21.10.2026 - 21:00

Yeni yıla az bir zaman kala Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ne zaman toplanacağı merak ediliyor. Milyonlarca asgari ücretli, maaşlarına gelecek zam oranını merak ederken, Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise, TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyerek asgari ücretin artırılmasına yönelik bir yasa teklifi sunduklarını açıkladı.

22 BİN 248 TL EK ÖDEME

Günaydın, konuya yönelik yaptığı açıklamada, işçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarının 22 bin 248 lira ek ödeme yapılarak asgari ücret düzeyine, yani 45 bin 800 liraya çıkarılmasını istedi.

MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM

Memur emeklileri için de çağrı yapan Günaydın, şunları söyledi:

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“Anayasal hakları olmasına karşın memur emeklilerine kullandırılmayan seyyanen zam yapılsın. Onlara da ayda 25 bin 153 lira ek ödeme gerçekleştirilsin.”

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öte yandan, güncel veriler ve öngörülere dayanarak yeni asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin hesaplamalar artarken, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında toplanması bekleniyor. Bu kapsamda, yeni asgari ücretin aralık ayı ortasında veya sonuna doğru netleşeceği tahmin ediliyor.

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