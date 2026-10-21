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TMO’dan çiftçiye 5,3 milyar TL’lik ürün bedeli ödemesi

TMO, 2026 yılı ürün alımları doğrultusunda hububat, fındık, kuru üzüm ve haşhaş çiftçisine toplam 5,3 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı.

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Eklenme 21.10.2026 - 19:30

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı ürün alımları kapsamında hububat, fındık, kuru üzüm ve haşhaş çiftçisine toplam 5 milyar 322 milyon lira tutarında ödeme yapıldığını aktardı.

TMO, ödemelerin çiftçilerin banka hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

NE KADAR ÖDEME YAPILDI?

Kurumun sosyal medya hesabından konuya yönelik yapılan açıklamada, 24-30 Eylül tarihleri arasında teslim alınan ürünler için hububat çiftçisine 13 milyon TL, fındık çiftçisine 4 milyar 203 milyon TL ve kuru üzüm çiftçisine ise 1 milyar 92 milyon TL ödeme yapıldığı belirtildi.

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Aynı zamanda, 30 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında teslim edilen haşhaş kapsülü ve tohumu için çiftçilere 14 milyon TL ödeme yapıldı.

ÖDEMELER HESAPLARA AKTARILDI

Kurum, ilgili ürünler için toplam 5 milyar 322 milyon TL’nin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını paylaştı.

Ödemesi yapılan çiftçilerin SMS ile bilgilendirildiği ve ürün bedeli ödemelerinin periyodik olarak süreceği vurgulandı.

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