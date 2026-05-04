Bakırköy’de 4 Gün Boyunca Yollar Trafiğe Kapalı Olacak

İstanbul’da 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Bakırköy’de bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinlik süresince ulaşımda aksama yaşanmaması için alternatif güzergâhların belirlendiği ifade edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda alınan önlemler doğrultusunda, 5 Mayıs’tan 9 Mayıs’a kadar her gün 07.00 ile 19.00 saatleri arasında belirli yollar araç trafiğine kapalı olacak. Kapanacak yollar arasında Yeni Havalimanı Caddesi’nin D-100 yönündeki İstanbul Fuar Merkezi ayrımı ile sahil istikametine giden bağlantı noktaları yer alıyor. Ayrıca Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi’ne bağlanan tali yol da geçici olarak ulaşıma kapatılacak.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi’nin alternatif güzergâh olarak kullanılabileceğini belirtti. Söz konusu düzenlemenin fuar süresince yoğunluk yaşanabilecek bölgelerde trafik akışını kontrol altına almak amacıyla uygulandığı aktarıldı.

Vatandaşların belirtilen tarihlerde trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.