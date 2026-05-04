Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün? Erdoğan Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul’da toplandı. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunan Erdoğan, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Kurban Bayramı tatil süresine ilişkin kararı duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Takvime göre arife günü 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk gelirken, bayramın ilk günü 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

Bayram süreci şu şekilde:

Arife günü: 26 Mayıs 2026 Salı (yarım gün)

1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

3. gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

4. gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Fakat kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili bu yıl 9 gün olarak uygulanacak.

Toplantı sonrası konuşmasında Erdoğan, son dönemde yaşanan olumsuz hava koşullarına da değinerek, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileklerini iletti ve ilgili bakanlıkların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İhracat Verilerinde Artış

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, Türkiye’nin küresel gelişmelere rağmen istikrarlı bir görünüm sergilediğini ifade etti. Nisan ayında ihracatın yıllık bazda artış gösterdiğini aktaran Erdoğan, son 12 aylık toplam ihracatın Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

İstihdam Oranlarında Artış

Turizm ve istihdam verilerine de değinen Erdoğan, işsizlik oranında düşüş yaşandığını ve istihdamda artış kaydedildiğini açıkladı. Bununla birlikte enflasyonun halen önemli bir gündem maddesi olduğunu belirten Erdoğan, özellikle enerji fiyatlarının etkisine dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca Türkiye’nin 2026 yılı içerisinde ev sahipliği yapacağı uluslararası organizasyonlara da yer verildi. UEFA Avrupa Ligi Finali’nin İstanbul’da oynanacağı, NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenleneceği ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın Antalya’da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.