Bankada 670 bin TL’si olanları ilgilendiriyor! 32 günlük faiz getirisi açıklandı!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim ayı faiz kararını 22 Ekim tarihinde vermesi beklenirken, vatandaşlar da bankaların sunduğu faiz oranlarını araştırıyor.

FAİZ GETİRİSİ 16-20 BİN TL ARASI DEĞİŞİYOR

Bu kapsamda 670 bin liranın 32 günlük faiz getirisi, bankaların faiz oranına göre 16 bin-20 bin lira arası değişiyor.

Buna göre en yüksek faiz getirisi sunan bankalardan biri Türk Ticaret Bankası olurken, bu banka yüzde 44,50 faiz oranıyla 20 bin 219 lira net faiz getirisi sağlıyor ve vade sonu toplam tutar 690 bin 219 lirayı buluyor.

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Ayrıca Fibabanka yüzde 44 faizle 19 bin 489 lira faiz getirisi sağlarken, ING ve Anadolubank yüzde 44 faiz oranıyla 19 bin 156 lira getiri imkânı sağlıyor.

QNB yüzde 42 faizle 19 bin 66 lira, Akbank yüzde 38 kâr payıyla 18 bin 662 lira faiz getirisi sağlarken, DenizBank yüzde 42 faiz oranıyla 18 bin 431 lira ve Odeabank ise yine yüzde 42 faizle 18 bin 271 lira faiz getirisi sağlıyor.

On Dijital yüzde 42,50 kâr payıyla 18 bin 11 lira faiz getirisi sağlarken, son olarak Ziraat Dinamik ise yüzde 44 faiz oranıyla 16 bin 657 lira getiri olanağı sunuyor.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK GETİRİ SUNAN BANKALAR

Listelenen bankalara bakıldığında Ziraat Dinamik 670 bin lira için 32 günlük faiz getirisinde 16 bin 650 lira ile düşük net getiri olanağı sağlayan banka olurken, en yüksek faiz getirisini ise Türk Ticaret Bankası 20 bin 219 lira ile sunuyor.

FAİZ ORANLARI DEĞİŞEBİLİR

Öte yandan, TCMB’nin 22 Ekim’de vereceği faiz kararıyla beraber bankaların güncel faiz oranlarının da değişmesi bekleniyor.