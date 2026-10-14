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Migros’ta bir alana bir bedava kampanyası: Hangi ürünlerde geçerli?

Ekim ayına özel bir alana bir bedava kampanyası başlatan Migros, birçok ürünün kampanya kapsamında satışa sunulduğunu duyurdu. İşte kampanya detayları...

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Eklenme 14.10.2026 - 17:39
Güncellenme 14.10.2026 - 17:39

Migros, 10-18 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak bir alana bir bedava kampanyasını başlatırken, kampanya kapsamında pek çok ürün müşterilerin beğenisine sunuldu.

A’DAN Z’YE BİRÇOK ÜRÜN

Buna göre temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar pek çok farklı kategorideki ürünler indirim kampanyası kapsamında yer alıyor.

KAMPANYA KAPSAMINDA SATILAN ÜRÜNLER

Migros, kampanya kapsamında 15 Ekim’e kadar kahvaltılık ve pratik mutfak ürünlerinin satışa sunulduğunu duyururken; helva, zeytin, streç film, alüminyum folyo, buzdolabı poşeti, çöp poşeti ve deodorant çeşitlerinde bir alana bir bedava imkanı sağlanacak.

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TEK GÜNLÜK KAMPANYA

Ayrıca sadece 14 Ekim tarihinde geçerli olmak üzere kek, bisküvi ve gofret çeşitleri bir alana bir bedava kampanyası kapsamında satışa sunuldu.

16-18 EKİM TARİHLERİNDE GEÇERLİ OLAN ÜRÜNLER

Öte yandan, 16-18 Ekim tarihlerinde ise kişisel bakım ve hijyen ürünleri kampanya kapsamında tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Bu doğrultuda tuvalet kağıdı çeşitleri, şampuan, saç kremi ve hijyenik pedler de bir alana bir bedava kampanyası kapsamında yer alacak.

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