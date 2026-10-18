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Barış Alper Yılmaz gönlünü ünlü model İrem Haznedar’a mı kaptırdı?

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın model İrem Haznedar ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin adı yeni bir ilişki iddiasıyla gündeme gelirken, henüz taraflardan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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Eklenme 18.10.2026 - 17:51
Güncellenme 18.10.2026 - 17:54

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Yıldız futbolcunun ünlü model İrem Haznedar ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

TARAFLARDAN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Milli futbolcunun Haznedar ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilirken, taraflardan henüz iddiaları doğrulayan veya yalanlayan bir açıklama gelmedi.

Fakat şimdiden iki yıldız ismin takipçileri, olası ilişkinin ne zaman başladığını ve taraflar arasındaki sürecin ne durumda olduğunu merak ediyor.

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İREM HAZNEDAR KİMDİR?

Türkiye doğumlu model İrem Haznedar, moda ve sosyal medya alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Haznedar’ın doğum tarihine ve nereli olduğuna yönelik resmî bir bilgi bulunmamaktadır.

Haznedar, özellikle 2022’de katıldığı uluslararası bir modellik yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Ünlü isim, modellik kariyerinin yanında sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarıyla da magazin gündeminde yer alırken, son günlerde Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz’la anılması nedeniyle gündeme geldi.

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