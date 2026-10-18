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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında uyuşturucu iddianamesi: En az 10 yıl hapis isteniyor

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla devam eden soruşturma tamamlanırken, şarkıcı hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.

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Eklenme 18.10.2026 - 14:22
Güncellenme 18.10.2026 - 14:24

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması doğrultusunda tutuklanan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkındaki soruşturma tamamlanırken, hazırlanan iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu ve mahkeme iddianameyi kabul etti.

EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda ünlü şarkıcının uyuşturucu madde kullandığına ve temin ettiğine ilişkin bilgilere ulaşılırken, Yalçıntaş’ın Sarıyer’e bağlı Zekeriyaköy’deki evine operasyon düzenlenmişti.

EVDE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

Evde gerçekleştirilen aramada 2 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi ve içerisinde bitki kırıntıları olduğu düşünülen bir kavanoz ele geçirildi. İlgili materyaller soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

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UYUŞTURUCU MADDE BAĞLANTILI MESAJLAR BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında ünlü şarkıcının cep telefonunda gerçekleştirilen dijital incelemelerde, uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu düşünülen bazı mesajlar ve ses kayıtları belirlendi. İddianamedeki bilgilere göre Yalçıntaş’ın Aytaç Kart isimli kişiye ilettiği sesli mesajda, antrenmandan çıktığını belirterek “Sana mı uğrasam acaba ya, senden falan filan mı acaba, nasıl yapsak?” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Yalçıntaş’ın Mami Rodi adlı kayıtlı kişiyle yaptığı görüşmelerde de dosyaya giren yazışmalar bulunduğu belirtildi. İlgili yazışmada ünlü şarkıcının “Çözeltme imkânımız var mıdır?” diye sorduğu, karşı tarafın ise “Var abi, söylüyorum, kutuya bırakıyorum bir saatte” yanıtını verdiği öğrenildi. Bu yazışmalar da soruşturma kapsamında değerlendirilen deliller arasında yer aldı.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığı iddiasını reddetti. Evinde bulunan kavanozdaki bitki parçalarının annesinin kendisine gönderdiği kekik olduğunu öne sürdü.

Evde ele geçirilen öğütme aparatlarının bir arkadaşı tarafından hediye edildiğini belirten Yalçıntaş, hassas teraziyi ise spor yaptığı için beslenme programını ve diyetini takip etmek amacıyla kullandığını açıkladı.

İNCELEMEDE YASAKLI MADDEYE İŞARET EDEN BULGULAR ÇIKTI

Ünlü şarkıcının ifadesinin ardından, inceleme yapılması amacıyla kendisinden alınan kan ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan toksikolojik analiz sonucunda Yalçıntaş’ın örneklerinde esrar kullanımına işaret eden THC metaboliti ile kokain tespit edildiği ortaya çıktı. İlgili rapor da soruşturma dosyasında yer aldı.

EN 10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Sabah’ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ünlü şarkıcının başkalarına maddi menfaat elde etmeden uyuşturucu madde temin ettiğine ilişkin ifadeler yer aldı. Yalçıntaş’ın Türk Ceza Kanunu’nun 188/3. maddesinde düzenlenen “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu kapsamında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

NE ZAMAN MAHKEMEYE ÇIKACAK?

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle yargılama sürecine geçilirken ünlü şarkıcının önümüzdeki günlerde İstanbul’da ağır ceza mahkemesinde hâkim karşısına çıkacağı öngörülüyor.

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