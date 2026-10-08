Başakşehir’deki okul saldırganının annesinin ifadesi ilk kez ortaya çıktı

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir’deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda bir kız öğrenci gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 7 öğrencinin yaralanmasına ve bir öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayın ardından öğrencinin anne ve babası gözaltına alınırken, daha sonra anne ve baba tutuklanmıştı. Anne, ifadesinde kızının çirkin olduğu için zorbalandığını ve bu nedenle saldırıyı yaptığını öne sürdü.

Gloob’un haberine göre, saldırgan öğrencinin uzun bir zamandır Telegram grupları üzerinden okul saldırısı planladığı ortaya çıkarken; anne, kızının fen lisesi girişli ve okul ortalamasının 96 olduğunu, okulunun evine uzak olması nedeniyle anadolu lisesine geçtiğini belirtti.

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BIÇAĞI ÇANTASINDA TAŞIMIŞ

Anne, kızının olayda kullandığı bıçağı sırt çantasında okula getirdiğini ifade ederken, çocuğun Türkiye’nin ve dünyanın kendisinden haberdar olacağı bir şeyler yapmak istediğinden söz ettiğini belirtti.

Saldırganın bir ifadelerinin ardından anne ve babanın bu durumu okuldaki ilgili öğretmenlere aktardığı da öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir’de yer alan Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’ndaki 15 yaşındaki bir kız öğrenci bıçakla öğrencilere saldırmıştı. Saldırıda 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut yaşamını yitirirken, 10-13 yaşları arasındaki 7 öğrenci ise yaralanmıştı.

Saldırgan öğrenci, polis ekiplerince yakalanırken, öğrencinin anne ve babası da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Hayatını kaybeden Eslem Sare Bulut ise Bartın’da gözyaşları içinde toprağa verilmişti.