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Maltepe Belediye Başkanı Köymen açıkladı: Çöken binanın üst 2 katı kaçak yapılmış

İstanbul Maltepe'de yedi katlı bina çökerken, 5 kişinin enkazdan çıkarıldığı, 7 kişinin ise enkaz altında olduğu belirtildi. Maltepe Belediye Başkanı Köymen ise, yaptığı açıklamada, üstte 2 katın kaçak yapıldığını duyurdu.

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Eklenme 08.10.2026 - 09:22
Güncellenme 08.10.2026 - 10:43

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 7 katlı bir binanın ilk 3 katı henüz sebebi bilinmeyen bir sebeple çöktü.

İstanbul Valisi Davut Gül, konuya yönelik yaptığı açıklamada, enkazdan 5 kişinin kurtarıldığını, enkaz altında 7 kişinin bulunduğunu ve 4’üyle temasa geçildiğini belirtti.

DAİRELERDEN 4’Ü ZARAR GÖRDÜ

Binada 12 daire bulunduğunu aktaran Vali Gül, dairelerden 4’ünün zarar gördüğünü, nüfus kayıtlarına göre 33 kişinin binada ikamet ettiğini ve 14 kişinin kayıtlı göründüğünü belirtti.

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BİNANIN 2 KATI KAÇAK YAPILMIŞ

Öte yandan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise, yaptığı açıklamada, belediyede bütün arşivi açarak yapının riskte olup olmadıklarını incelediklerini, 80’li yıllarda yapılan bir bina olduğunu, arşivdeki bilgilere göre iskan verildikten sonra binanın üst 2 katının kaçak yapıldığını açıkladı.

BAKAN KURUM’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme ve çalışma başlattıklarını açıkladı.

Murat Kurum’un yaptığı açıklama şu şekilde:

“İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi’nde bir binanın çökmesinin ardından valiliğimiz koordinasyonunda il müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır.

Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihmal göz ardı edilmeden büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalarımız kesintisiz sürdürülmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah yaralarımıza acil şifa versin.”

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ayrıca 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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