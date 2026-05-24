Bayram Öncesi İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 27’ye Geriledi!

Bu yıl 27-30 Haziran tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı için 9 günlük tatilin başlamasının ardından, bayramı farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul’dan ayrılmaya başladı. Bununla birlikte kentteki trafik yoğunluğunda da belirgin bir rahatlama yaşandı. Saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 27 seviyesinde olduğu öğrenildi.

İstanbul’da yaşayan vatandaşların bayram tatili için memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmesiyle birlikte kent genelindeki araç yoğunluğu büyük oranda azaldı. Bu kapsamda normal günlerde yoğun trafiğin yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile D-100 kara yolunun Göztepe mevkiinde araç sayısının gözle görülür şekilde düştüğü ve trafiğin rahatladığı belirtildi.

ORTALAMA YOĞUNLUK YÜZDE 27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 16.00 itibarıyla Avrupa Yakası’ndaki trafik yoğunluğu yüzde 31 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası’nda ise bu oran yüzde 24 seviyesine kadar geriledi.

Kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 27 olarak kaydedildiği öğrenilirken, trafikte yaşanan rahatlama bayram sürecinde İstanbul’da kalan vatandaşları da memnun etti.