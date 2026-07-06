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2026 NATO ülkeler listesi yayınlandı! Hangi ülkeler NATO’ya üye?

Ankara'da ev sahipliği yapılan tarihi 36. NATO Zirvesi öncesinde NATO üyesi ülkeler merak ediliyor. İşte zirve öncesi yayınlanan 2026 NATO üyesi ülkeler listesi.

2026 NATO ülkeler listesi kapsamında her ülkenin cumhurbaşkanı
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Eklenme 06.07.2026 - 22:04
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Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), 36. Buluşması için adresi Türkiye olarak seçti.  Başkent Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde, NATO’ya üye olan ve üye olmayan ülkeler gündemde yer aldı.

En çok merak edilen ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan olurken bu ülkelerin NATO üyelik durumları, zirve öncesinde yayınlanan liste ile kesinlik kazandı.

İşte 2026 NATO üyesi ülkeler listesi

  • Almanya
  • Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
  • Arnavutluk
  • Belçika
  • Birleşik Krallık (İngiltere)
  • Bulgaristan
  • Çekya
  • Danimarka
  • Estonya
  • Finlandiya
  • Fransa
  • Hırvatistan
  • Hollanda
  • İspanya
  • İsveç
  • İzlanda
  • İtalya
  • Kanada
  • Karadağ
  • Kuzey Makedonya
  • Letonya
  • Litvanya
  • Lüksemburg
  • Macaristan
  • Norveç
  • Polonya
  • Portekiz
  • Romanya
  • Slovakya
  • Slovenya
  • Türkiye
  • Yunanistan

Yunanistan ve Bulgaristan NATO üyesi mi?

Yunanistan ve Bulgaristan NATO üyesidir. Her ne kadar Yunanistan’ın NATO üyesi olmadığına yönelik bir genel kanı bulunsa da resmi olarak iki ülkenin de üyeliği var. Yunanistan 1952 yılında, Bulgaristan ise 2004 yılında NATO üyeliğine alınmıştır.

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