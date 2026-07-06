2026 NATO ülkeler listesi yayınlandı! Hangi ülkeler NATO’ya üye?

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Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), 36. Buluşması için adresi Türkiye olarak seçti. Başkent Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde, NATO’ya üye olan ve üye olmayan ülkeler gündemde yer aldı.

En çok merak edilen ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan olurken bu ülkelerin NATO üyelik durumları, zirve öncesinde yayınlanan liste ile kesinlik kazandı.

İşte 2026 NATO üyesi ülkeler listesi

Almanya

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Arnavutluk

Belçika

Birleşik Krallık (İngiltere)

Bulgaristan

Çekya

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Hırvatistan

Hollanda

İspanya

İsveç

İzlanda

İtalya

Kanada

Karadağ

Kuzey Makedonya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovakya

Slovenya

Türkiye

Yunanistan

Yunanistan ve Bulgaristan NATO üyesi mi?

Yunanistan ve Bulgaristan NATO üyesidir. Her ne kadar Yunanistan’ın NATO üyesi olmadığına yönelik bir genel kanı bulunsa da resmi olarak iki ülkenin de üyeliği var. Yunanistan 1952 yılında, Bulgaristan ise 2004 yılında NATO üyeliğine alınmıştır.