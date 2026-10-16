Bedelli askerlikte 28 günlük eğitim kalkacak mı? DMM’den resmi açıklama geldi

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Bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağına yönelik iddialar bazı sosyal medya platformlarında ve basın yayın organlarında dolaşıma sokulmuştu. İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise konuya yönelik açıklama yaptı.

DMM İDDİALARI REDDETTİ

DMM’nin sosyal medya hesabı X’ten yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde:

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“Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, ‘bedelli askerlikte 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılacağı’ yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bedelli askerlik hizmetine ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulama esasları aynen devam etmektedir. Konuya ilişkin yetkili makamlarca alınmış, somutlaşmış veya netleşmiş yeni bir karar bulunmamaktadır.

Kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi ve sadece ilgili resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.”