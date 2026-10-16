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İstanbul’da barajların doluluk oranı ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından barajlardaki doluluk oranı 2 günde yüzde 9,96 oranında arttı. Bu kapsamda, barajların güncel doluluk oranı ise merak konusu oldu.

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Eklenme 16.10.2026 - 14:27
Güncellenme 16.10.2026 - 14:29

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan şiddetli yağışların ardından kentteki barajların doluluk oranlarını açıkladı.

2 GÜNDE YÜZDE 9,96 ARTTI

Buna göre, 13 Ekim günü akşam saatlerinde başlayarak 14 Ekim’de etkisini artıran şiddetli yağışlar barajlardaki su seviyesinin artmasını sağlarken, şehre su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 2 günde yüzde 9,96 oranında artarken arttı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 48,02

Böylece 14 Ekim’de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı 16 Ekim itibarıyla yüzde 48,02’ye tırmandı.

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BARAJLARDAKİ SU MİKTARI NE KADAR OLDU?

Barajlardaki su miktarı Istrancalar’da yüzde 78,33, Terkos’ta yüzde 36,04, Sazlıdere’de yüzde 31,29, Alibey’de yüzde 73,47, Büyükçekmece’de yüzde 29,85, Ömerli’de yüzde 66,17, Darlık’ta yüzde 75,02, Elmalı’da yüzde 92,12, Papuçdere’de yüzde 3,56 ve Kazandere’de yüzde 8,18 olarak gerçekleşti.

METREKARE BAŞINA 843 KİLOGRAM

Öte yandan, barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 843,39 kilogram olurken, şehre su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip. Su miktarı ise 16 Ekim itibarıyla 416,74 milyon metreküp oldu.

BARAJLARDAKİ SON 10 YILLIK SU SEVİYELERİ

İSKİ, barajlardaki son 10 yıllık su seviyelerini de paylaştı.

Buna göre 2016 yılında yüzde 41,62, 2017 yılında yüzde 52,95, 2018’de yüzde 53,81, 2019’da yüzde 45,57, 2020’de yüzde 32,96, 2021’de yüzde 47,53, 2022’de yüzde 44,45, 2023’te yüzde 21,49, 2024’te yüzde 34,53, 2025’te yüzde 24,75 oldu.

Bugün ise bu oran yüzde 48,02 olarak kayıtlara geçti.

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