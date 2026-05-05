Beşiktaş – Konyaspor Türkiye Kupası Yarı Final İlk 11’ler

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, sahasında Tümosan Konyaspor’u konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede galip gelen taraf adını finale yazdıracak.

Bu sezon Süper Lig’de rakibiyle iki kez karşılaşan Beşiktaş, söz konusu maçlardan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, yarı finalde de üstünlüğünü sürdürerek finale yükselmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde son oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında kadro rotasyonuna gitmişti. İstanbul temsilcisi, kupayı kazanarak sezonu başarıyla tamamlama planı yapıyor.

Beşiktaş’ın Kupa Performansı

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda grup aşamasını lider tamamladı. C Grubu’nda mücadele eden siyah-beyazlılar; Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor karşısında galibiyet elde ederken Kocaelispor ile berabere kaldı. Çeyrek finalde ise Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Eksik Oyuncular Dikkat Çekiyor

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz sezonu kapattı ve bu maçta forma giyemeyecek. Milot Rashica’nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

İki takım Arasında 9. Randevu

Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası tarihinde dokuzuncu kez karşılaşacak. Daha önce oynanan maçlarda iki ekip de üçer galibiyet elde ederken iki mücadele beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında ise Beşiktaş’ın 11’e 10 üstünlüğü bulunuyor.

Kupa Geçmişi

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nı daha önce 11 kez kazanma başarısı gösterdi. Konyaspor ise kupayı 2016-2017 sezonunda müzesine götürdü. İstanbul temsilcisi 12. şampiyonluğunu hedeflerken, Konya ekibi ikinci kez kupayı kazanmak istiyor.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş: Ersin, Amir, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Oh

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Olaigbe, Muleka