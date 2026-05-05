Göztepe’den Amedspor Kararı!

Göztepe, Süper Lig’e yükselen Amedspor’u kutlamasına ilişkin yaptığı paylaşımın farklı şekilde yorumlanması ve taraftarların bu paylaşıma tepki göstermesi nedeniyle kaldırıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig’e yükselen Amedspor için birçok Süper Lig takımı tebrik paylaşımında bulunmuştu. Süper Lig kulübü Göztepe de Amedspor’u tebrik eden takımlar arasında yer alırken, paylaştığı tebrik mesajı taraftarlar tarafından eleştirilip farklı şekilde yorumlanması nedeniyle sosyal medya hesabından kaldırıldı.

Göztepe’den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, sporun birleştirici gücüne vurgu yapıldığı ve bu kapsamda tüm spor kulüplerinin başarılarının saygıyla karşılandığı belirtildi. Bu düşünceyle Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesinin tebrik edildiği aktarıldı.

BİRLİK BERABERLİK VURGUSU

Ancak söz konusu paylaşımın amacının dışında yorumlandığı ve kulübün muhatabı olmayan taraftarların hedef tahtası hâline getirildiği ifade edildi. Kulüp yönetimi, yaşanan olaylar nedeniyle taraftarların hassasiyetini dikkate alarak ilgili paylaşımı kaldırmaya karar verdiklerini duyurdu.

Ayrıca, Gaziantep FK ile oynanacak önemli karşılaşma öncesinde taraftarların birlik ve beraberliğine dikkat çekilirken, tüm camianın Göztepe’nin yanında olarak tek yürek olması gerektiği vurgulandı.