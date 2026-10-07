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TFF’de istifa depremi: Bir isim daha istifa etti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Eklenme 07.10.2026 - 14:03
Güncellenme 07.10.2026 - 14:11

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri ve aynı zamanda, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yeğeni Abdullah Ayaz görevinden istifa etti.

TFF’DEN İSTİFA AÇIKLAMASI

TFF’den Ayaz’ın istifasına yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

“Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu’na sunmuştur.

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Sayın Abdullah Ayaz’a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

MEVLÜT AKTAN DA İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan da görevinden istifa etmişti. Aktan’ın istifasının ardından TFF’de birçok ismin istifa edeceği öne sürülmüştü.

ABDULLAH AYAZ KİMDİR?

1 Şubat 1981’de dünyaya gelen Abdullah Ayaz, lisans ve yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamlamasının ardından birçok profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde ve sivil toplum kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı.

Ayaz’ın idari görevlerinin yanı sıra, 10 yıllık kamu yöneticiliği deneyimi bulunuyor.

Ayaz, evli ve bir çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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